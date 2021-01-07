Оглядачі про штурм Капітолія: Удар у серце американської демократії

Озброєні протестувальники під шумок вуличного улюлюкання штурмують парламент - такого точно не очікуєш побачити у Сполучених Штатах. Однак саме це і сталося у денні години біля Капітолія у Вашингтоні, після того, як упродовж тижнів президент США Дональд Трамп заявляв, що не погоджується зі своєю поразкою на виборах, та закликав своїх прихильників не дозволити демократам вкрасти цю перемогу.

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Членові Палати представників Майклу Галлагеру довелося переховуватися від натовпу у своєму робочому кабінеті. В ефірі CNN він сказав, що з моменту свого повернення з Іраку не бачив нічого подібного. Іншим ситуація біля Капітолія нагадувала протести у Білорусі. "Це зрада, повстання і бунт. Саме так виглядає немирна передача влади", - переконаний політичний оглядач Ван Джонс.

Вашингтон: ситуація виходить з-під контролю

"Ніколи не підкоримося"

У середу, 6 січня, обидві палати Конгресу зібралися на засідання із затвердження електоральної перемоги Джо Байдена на виборах президента. Зазвичай це лише формальність. Але і вона стала приводом для чергового конфлікту, після того як деякі представники та сенатори-республіканці заявили, що заперечують проти результатів президентських виборів 3 листопада.

Далеко справа не зайшла, адже службі охорони довелося евакуювати віцепрезидента Майла Пенса. Подолавши кордон поліцейської охорони, протестувальники розбили двері і вікна на першому поверсі Капітолія та вдерлися усередину. Деякі з них були одягнуті у мілітарні однострої.

Цьому передував скликаний президентом Трампом мітинг його прихильників під назвою "Марш порятунку Америки", що відбувся поруч. Трамп і там заявив, що не приймає результатів виборів і своєї поразки. "Ми ніколи не здамося. Ми ніколи не поступимося. Цього ніколи не станеться. Не можна поступатися, коли йдеться про крадіжку. Досить вже нашій країні. Більше цього не допустимо", - сказав він, звертаючись до своїх прихильників, що зібралися біля Білого дому.

Мітинг прихильників Трампа у Вашингтоні

Далі Трамп вказав їм іти маршем на Капітолій, щоби підтримати представників-республіканців "гордістю і сміливістю, яка потрібна їм для того, щоби повернути нашу країну".

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Удар у серце демократії

Оглядачі вважають, що саме ця риторика підбурила прихильників президента до того, щоби вдатися до насильства. "Слова мають значення. І те, що каже хтось (як Трамп. - Ред.), може підбурити до насильства. Фактом є те, що Трамп постійно піддавав сумнівам результати виборів", - зазначила у коментарі DW доцентка кафедри політології в університеті Індіанаполіса Лора Мерріфілд Вілсон.

Під час сутичок із правоохоронцями

Вільні вибори та мирна передача влади є наріжними каменями демократії. І США у минулому виставляли себе взірцем цієї політичної системи, прикладом для країн, які позбулися автократії і стали на шлях демократії. "Ми, американці, полюбляємо вважати себе винятковими. Останні події можуть стати для нас нагодою змінити щось на краще, зрозуміти, що і ми не застраховані від подібних викликів, що усе це може статися і на американській землі", - вважає Вілсон.

Підвалинам демократії нічого не загрожує

Своєю чергою, депутат німецького Бундестагу від Зелених Омід Нуріпур (Omid Nouripour) у коментарі DW зазначив, що події у Вашингтоні - це "серйозне порушення норм політичної та демократичної культури у США. Сподіваюсь, що це стане дзвіночком для тих, хто підтримував підбурювачів, і що можна буде подолати цю суспільну поляризацію", - сказав він.

Вілсон же вважає, що події на Капітолії слід сприйняти з усією серйозністю, адже демократичні вибори, "такий важливий для нас процес", лише тоді чогось варті, коли їхні результати поважають і приймають. Разом з тим, на думку Вілсон, основам демократії у США поки нічого не загрожує. "Якщо наші владні інститути настільки ж сильні, як ми вважаємо, то вони переживуть і ці події", упевнена експертка.

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