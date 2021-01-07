 Трамп обіцяє мирно передати владу Байдену | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.01.2021

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Новини

Трамп обіцяє мирно передати владу Байдену

Дональд Трамп заявив, що його незгода з результатами виборів не стане перешкодою для передачі влади обраному президенту США Джо Байдену 20 січня.

Трамп обіцяє мирно передати владу Байдену

Трамп обіцяє мирно передати владу Байдену

Чинний президент США Дональд Трамп у четвер, 7 січня, заявив, що, хоча і не згоден з результатами виборів, але обіцяє забезпечити впорядковану передачу влади обраному президенту Джо Байдену в день його інавгурації 20 січня 2021 року.

"Попри те, що я абсолютно не згоден із результатами виборів і факти підтверджують мою думку, тим не менш 20 січня буде впорядкована передача влади", - йдеться в заяві Трампа, поширеній його радником Деном Савіно.

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"Хоча це буде кінцем найвидатнішого президентського терміну в історії, це - лише початок нашої боротьби за те, щоб зробити Америку знову великою", - додав Трамп, натякнувши на те, що він збирається залишитися у великій політиці.

Заява Трампа була поширена у Twitter його радника (акаунт самого президента у цій соцмережі був заблований раніше) невдовзі після того, як стало відомо, що Конгрес США сертифікував достатньо голосів виборників, щоб затвердити обрання Джо Байдена президентом країни.

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Як відомо, спільна сесія Конгресу, яка була присвячена затвердженню результатів президентських виборів у США, почалася ще в середу, 6 січня, проте була перервана, коли до Капітолію увірвалися прихильники Дональда Трампа.

Процес сертифікації також затримався через розгляд поданих республіканцями заперечень, усі з яких, однак, були відхилені. Тепер Трамп не може оскаржити результати голосування. Інавгурація Байдена має відбутися 20 січня.

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