Трамп обіцяє мирно передати владу Байдену

Чинний президент США Дональд Трамп у четвер, 7 січня, заявив, що, хоча і не згоден з результатами виборів, але обіцяє забезпечити впорядковану передачу влади обраному президенту Джо Байдену в день його інавгурації 20 січня 2021 року.

"Попри те, що я абсолютно не згоден із результатами виборів і факти підтверджують мою думку, тим не менш 20 січня буде впорядкована передача влади", - йдеться в заяві Трампа, поширеній його радником Деном Савіно.

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"Хоча це буде кінцем найвидатнішого президентського терміну в історії, це - лише початок нашої боротьби за те, щоб зробити Америку знову великою", - додав Трамп, натякнувши на те, що він збирається залишитися у великій політиці.

Заява Трампа була поширена у Twitter його радника (акаунт самого президента у цій соцмережі був заблований раніше) невдовзі після того, як стало відомо, що Конгрес США сертифікував достатньо голосів виборників, щоб затвердити обрання Джо Байдена президентом країни.

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Як відомо, спільна сесія Конгресу, яка була присвячена затвердженню результатів президентських виборів у США, почалася ще в середу, 6 січня, проте була перервана, коли до Капітолію увірвалися прихильники Дональда Трампа.

Процес сертифікації також затримався через розгляд поданих республіканцями заперечень, усі з яких, однак, були відхилені. Тепер Трамп не може оскаржити результати голосування. Інавгурація Байдена має відбутися 20 січня.