 Безлади у Вашингтоні: головне про захоплення Капітолію прихильниками Трампа | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 07.01.2021

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Світ

Безлади у Вашингтоні: головне про захоплення Капітолію прихильниками Трампа

Після заворушень у Вашингтоні Конгрес США затвердив обрання Джо Байдена президентом. Світові лідери засуджують напад на демократію у Сполучених Штатах. DW підсумовує події останньої доби в США.

Після заворушень Конгрес США затвердив обрання Джо Байдена президентом

Після заворушень Конгрес США затвердив обрання Джо Байдена президентом

У столиці США, Вашингтоні, 6 січня прихильники Дональда Трампа після його виступу на мітингу з бійками прорвалися до Капітолію, де в цей час відбувалося обговорення підсумків виборів, на якому мали сертифікувати голоси вибірників.

У результаті штурму Капітолію, до якого місцеві правоохоронці не були підготовлені, прибічники Трампа захопили будівлю, а служби охорони вдалися до термінової евакуації сенаторів і конгресменів.

Захоплення Капітолію: 4 людини загинули, є постраждалі

Під час штурму протестувальники, незгодні з результатами виборів і перемогою Джо Байдена, на декілька годин захопили приміщення Капітолію. Під час заворушень у Вашингтоні загинули 4 людини, понад 50 заарештовані. Одна із загиблих отримала вогнепальне поранення в самому Капітолії, згодом виявилося, що жінка була ветеранкою армії США, у якій вона прослужила 14 років.

Прибічники Трампа у Капітолії

Прибічники Трампа у Капітолії

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Також у результаті заворушень постраждали десятки поліцейських, деякі з них госпіталізовані. Місцева влада запровадила у столиці США комендантську годину, в місто було відряджено Національну гвардію і спецпідрозділи ФБР, які приступили до зачистки Капітолію від протестувальників.

Конгрес відновив засідання

Через декілька годин після заворушень і зачистки будівлі Капітолію від прихильників Трампа, будівля Конгресу США знову перейшла під контроль влади, а законодавці обох палат Конгресу - Палати представників і Сенату, повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

Прибічники Трампа у на мітингу у Вашингтоні

Прибічники Трампа у на мітингу у Вашингтоні

Повідомляється, що після відновлення дебатів стало очевидним, що заперечення частини республіканців, які намагаються оскаржити перемогу Байдена, будуть відхилені переважною більшістю, у тому числі і самими республіканцями.

Наприклад, сенатор Ліндсі Грем, один з найвідданіших союзників Трампа, під час виступу у Сенаті попросив більше не розраховувати на нього. "Все, що я можу сказати, - не розраховуйте на мене. Досить, годі. Джо Байден і Камала Харріс законно обрані і стануть президентом і віцепрезиденткою Сполучених Штатів 20 січня", - заявив він.

А віце-президент Майкл Пенс, який раніше демонстративно відписався від сторінки Дональда Трампа у Twitter, назвав відновлення засідання ознакою "міцності і сили" американської демократії.

У свою чергу лідери демократів і республіканців у Сенаті Чак Шумер і Мітч Макконнелл ід час відновлення засідання засудили штурм Капітолію. Шумер назвав те, що трапилося "плямою на нашій країні, яке буде нелегко змити". Макконнелл додав, що Сенат не вдасться залякати.

Реакція світових лідерів

Світові лідери назвали дії прихильників Трампа "ганьбою" і нападом на демократію. Багато хто закликав до стриманості, закликаючи зберегти результати виборів в США. Так, офіційний Берлін закликав Трампа "припинити зневажати демократію", а французький президент Еммануель Макрон висловив впевненість у силі демократії у США, додавши, що не бачить нічого американського у тому, що відбулося у Вашингтоні.

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У свою чергу прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив обурення тим, що відбулося у столиці США і особливо підкреслив важливість мирної і впорядкованої процедури передачі влади. У свою чергу прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у його країні "глибоко стривожені і засмучені" тим, що відбулося у Вашингтоні.

У схожій тональності висловилися також й багато інших країн. Основним лейтмотивом стало засудження заворушень, заклики сторін до стриманості і висловлення впевненості в тому, що американська демократія впорається із цим викликом. 

Реакція експрезидентів США і порівняння з "банановою республікою"

Чотири колишні президенти США – Барак Обама, Джордж Буш, Білл Клінтон і Джиммі Картер у жорсткій формі засудили події, що відбулися у Вашингтоні.

Захоплений протестувальниками Капітолій

Захоплений протестувальниками Капітолій

Зокрема, Джордж Буш-молодший, сказав, що разом з дружиною Лаурою спостерігав за тим, що відбувається, з жахом і відразою, нібито це відбувалося у якійсь "банановій республіці, а не в демократичній державі". На думку Буша, таке "повстання" підриває репутацію американського народу і самої країни. "Я вражений безрозсудною поведінкою деяких політичних лідерів після виборів і відсутністю поваги до наших установ, наших традицій і правоохоронних органів", - сказав він.

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У свою чергу, Барак Обама звинуватив Дональда Трампа у підбурюванні до насильства, а самі події у Вашингтоні назвав "моментом великої ганьби и безчестя для нашої нації". Він також додав, що зараз у республіканців є вибір - "продовжувати йти цим шляхом і розпалювати пожежу або обрати реальність і зробити перші кроки до гасіння вогню".

Білл Клінтон також різко висловився щодо цих подій, заявивши, що до цієї кризи призвела "отруйна політика" Трампа. "Сьогодні ми зіткнулися з безпрецедентним нападом на Капітолій, нашу Конституцію і нашу країну. Напад розпалювався більш ніж чотирма роками отруйної політики, що поширює навмисну дезінформацію, сіє недовіру до нашої системи і налаштовує американців один проти одного", - написав Клінтон у Twitter.

А Джиммі Картер події у Вашингтоні національною трагедією. "Ми з Розалін (дружина Картера. - Ред.) засмучені насильством, яке сталося сьогодні у Капітолію США. Це національна трагедія і не представляє нас як націю", -  заявив він.

Під час штурму Капітолію

Під час штурму Капітолію

Соцмережі тимчасово заблокували акаунт Трампа

Керівництво мережі мікроблогів Twitter у світлі того, що відбувається в столиці США вперше заблокувало аккаунт Дональда Трампа на 12 годин. Його повідомлення несуть загрозу насильства, пояснила адміністрація сервісу, пригрозивши постійним блокуванням аккаунта. Крім того, були приховані три твіти Трампа, у яких він заявляв про "вкрадені вибори" і закликав своїх прихильників іти по домівках, вказавши на важливість збереження миру, закону і порядку. Пізніше адміністрація Twitter повідомила, що якщо Трамп не видалить сам ці повідомлення, його акаунт лишатиметься заблокованим й надалі. До схожий дій вдалися також у Instagram і Facebook, які теж тимчасово заблокували акаунти Дональда Трампа.

Після заворушень Конгрес США затвердив обрання Джо Байдена президентом

Після відновлення роботи спільної сесії Конгресу США і відхилення поданих республіканцями заперечень, законодавці формально затвердили обрання Джо Байдена президентом країни, сертифікувавши понад 270 необхідних для цього голосів виборників. Тепер Трамп не може оскаржити результати голосування. Інавгурація Байдена має відбутися 20 січня.

Дивитись відео 06:10

Як Трамп, Байден та президентські вибори розкололи США (06.11.2020)

  • Виробники зброї з Луїзіани

    Розколота Америка: фотопортрети американців та їхні думки

    Виробники зброї з Луїзіани

    Вони подолали 24 тисячі кілометрів, зазираючи до найвіддаленіших куточків США, аби зробити ось такі світлини. Перед тим як 2019 року відправитись у подорож, подружня пара фотографів Матіас Брашлер та Моніка Фішер перебудували на фотостудію свій караван. Загалом фотомитці зробили 82 портрети. Вік, стать, етнічна приналежність не відігравали жодної ролі: всіх фотографували на тлі білого екрану.

  • Мати восьми дітей з Міссісіпі

    Розколота Америка: фотопортрети американців та їхні думки

    Мати восьми дітей з Міссісіпі

    Шукаючи героїв для фотоальбому, фотографи хотіли відстежити політичний розкол США. Такий розкол добре видно на карті: штати вздовж американського узбережжя можна зафарбувати блакитним кольором, оскільки більшість у них підтримує демократів; центр же, де більшість голосує за республіканців, буде суцільно червоним. Але що розповідають обличчя людей на фото? Це цікавило Брашлера та Фішер.

  • Шериф із Техасу

    Розколота Америка: фотопортрети американців та їхні думки

    Шериф із Техасу

    Персонажів для фотопортретів митці не підбирали спеціально. Цих людей під час своєї довгої подорожі вони зустріли випадково. До речі, 24 тисяч кілометрів пара подолала разом зі своїм тоді шестирічним сином. Вони проїхали 40 штатів - від Монтани до Техасу, де було зроблено ось цей портрет шерифа.

  • Вождь шеєнів

    Розколота Америка: фотопортрети американців та їхні думки

    Вождь шеєнів

    Матіас Брашлер та Моніка Фішер прискіпливо стежили за тим, щоб освітлення було однаковим на всіх фотопортретах. Тобто всі знімки робились за ідентичних умов. При цьому їм щоразу доводилося заново встановлювати апаратуру в своєму каравані. Чоловік на цій світлині - вождь шеєнів. Шеєни - індіанський народ, який нині проживає на території штату Монтана.

  • Королева родео з Вайомінг

    Розколота Америка: фотопортрети американців та їхні думки

    Королева родео з Вайомінг

    Під час подорожі постали не лише чудові фотопортрети. Моніка Фішер та Матіас Брашлер розпитували людей, які погодилися виступити в ролі моделей, як ось і цю молоду королеву родео зі штату Вайомінг, також про їхні політичні уподобання. Міркування цих людей про політику, суспільство та їхню країну теж надруковані у фотоальбомі. Таким ж різними, якими є ці люди, є і їхні думки.

  • Муляр з Джорджії

    Розколота Америка: фотопортрети американців та їхні думки

    Муляр з Джорджії

    Родина фотографів Брашлер-Фішер живе в Нью-Йорку та в Швейцарії. Подорожуючи США, вони, за власними твердженнями, по-новому подивились на цю "розколоту" країну, яка стала їхньою другою батьківщиною. Тепер вони, наприклад, стали краще розуміти, чому так багато американців проголосували за Трампа. Можливо, і читачі, взявши в руки фотоальбом "Divided we stand", стануть краще розуміти Америку.

    Автор: Марія Йон Санчес


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