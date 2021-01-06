Дональд Трамп закликав своїх прихильників "розійтися по домівках"

Чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звернувся до своїх прихильників, котрі вдерлися до будівлі Конгресу, з закликом мирно повернутися додому. Відеозверення до своїх прихильників Трампа поширив у середу, 6 січня, в соцмережі Twitter.

Звертаючись до мітингарів у Вашингтоні, Трамп визнав, що розуміє їхній гнів через результат виборів, однак наголосив, що потрібно "мати мир та вберегти право й порядок". Крім того, американський лідер зазначив, що протестувальникам слід поважати сили безпеки й правоохоронців, і застеріг, що не можна допускати, щоб хтось постраждав.

Twitter вказав під цим твітом Трампа на "загрозу насильства", заблокувавши можливість ретвітити, відповідати та реагувати на нього, а також позначила допис як такий, що містить "суперечливі твердження" про фальсифікації на виборах.

Раніше обраний президент США Джо Байден закликав Трампа виступити після штурму демонстрантами будівлі Конгресу США та евакуації звідти законодавців з телезверенням до нації. На думку Байдена, "Трампу просто необхідно звернутися до нації по телебаченню" задля того, щоб дотриматися складеної чотири роки тому присяги й захистити Конституцію, передає агенція новин dpa.

Джо Байден

Нагадаємо, раніше цього дня натовп протестувальників увірвався до будівлі Конгресу США, де саме тривали дебати щодо формальної процедури затвердження Джо Байдена президентом США. Під час нападу постраждала щонайменше одна жінка, в яку ніби вистрелив поліцейський.

Через штурм будівлі й заворушення Сенат та Палата представників припинили дебати, а самих законодавців евакуювали сили безпеки. Реагуючи на ці події, Трамп закликав у Twitter своїх прихильників дотримуватися мирного протесту.

Водночас дехто з представників Демократичної партії в Конгресі розцінили ці події як спробу Трампа провести "переворот".