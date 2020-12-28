 Коментар: Що залишиться від Трампа | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 04.01.2021

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Світ

Коментар: Що залишиться від Трампа

Вірогідно початок нового політичного року у США також буде турбулентним, вважає оглядач FAZ Клаус-Дітер Франкенберґер.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Ні, американська політика поки не стане на нові, спокійніші рейки. У наступні дні вона знову буде буремною та хуліганською. По-перше, йдеться про довибори двох сенаторів від штату Джорджія. Якщо республіканці отримають хоча б одне з цих крісел, вони й у майбутньому збережуть більшість у верхній палаті Конгресу та зможуть ускладнити життя майбутньому президенту Джо Байдену. Тоді й надалі в країні зберігатиметься "розділене урядування".

Оглядач FAZ Клаус-Дітер Франкенберґер

Оглядач FAZ Клаус-Дітер Франкенберґер

Днем пізніше, 6 січня, у Конгресі будуть зачитувати, рахувати та офіційно оголошувати результати президентських виборів у кожному штаті. У нормальні часи це було буденною справою.

Але час за декілька днів до того, як президент Дональд Трамп має залишити Білий дім, не є нормальним. Республіканські сенатори та конгресмени не хочуть затверджувати результати, бо, як запевняє їхній пан та володар, під час президентських виборів відбулися фальсифікації (хоча підтверджень цьому припущенню не знайшов жоден суд, який розглядав ці звинувачення). Вони не матимуть більшості і на засіданні Конгресу. Втім ці політики не настільки засліплені у своєму сприйнятті реальності, аби на це сподіватися.

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Їхній цинізм має іншу мету - вони хочуть сподобатися прихильникам Трампа. Це свідчить про те, що вплив 45-го президента США залишається великим. Зруйновані відносини між двома партіями також належать до його спадку. Той факт, що насамкінець у Конгресі вперше за чотири роки було подолано вето Трампа, ще нічого не значить.

 

Автор: Клаус-Дітер Франкенберґер, оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права перевидання. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майні.

Сайт газети: Frankfurter Allgemeine Zeitung

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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