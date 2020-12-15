 Група сенаторів-республіканців виступить проти затвердження перемоги Байдена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2021

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Новини

Група сенаторів-республіканців виступить проти затвердження перемоги Байдена

Група з 11 сенаторів-республіканців вимагає від Конгресу негайно створити комісію з розслідування закидів щодо фальсифікацій на виборах президента США в кількох штатах.

Група сенаторів-республіканців 6 січня виступить проти затвердження результатів голосування Колегії виборників

Група сенаторів-республіканців 6 січня виступить проти затвердження результатів голосування Колегії виборників

Група з 11-ти сенаторів-республіканців оголосила, що виступить проти затвердження результатів голосування Колегії виборників у Конгресі США 6 січня. Про це йдеться у відповідній заяві, яка в суботу, 2 січня, була опублікована на сайті одного з підпписантів - сенатора Теда Круза. З 11-ти підписантів заяви четверо були обрані на виборах у листопаді і 3 січня лише мають скласти присягу.

Сенатори вимагають негайно створити комісію у Конгресі, яка б протягом десяти днів розслідувала звинувачення у фальсифікаціях на президентських виборах у кількох спірних штатах. До проведення такого розслідування підписанти заяви не підтримають затвердження результатів голосування виборників у цих штатах.

Ця заява вже викликала критику всередині самої Республіканської партії, зокрема, з боку сенатора Мітта Ромні. Він вважає, що такі дії "загрожують нашій демократичній республіці", цитує інформагентство dpa.

Утім, такий крок цієї групи республіканців навряд чи вплине на затвердження результатів виборів у Конгресі, який є радше формальністю. Це підписанти також визнають у заяві.

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп продовжує заперечувати свою поразку і наполягає на "масових фальсифікаціях", при цьому не надаючи доказів своїх закидів. Команда Трампа безуспішно намагалася оскаржити поразку у судах, відхилив її позови також і Верховний суд.

Дональд Трамп закликав своїх прихильників взяти участь в акції протесту у Вашингтоні 6 січня. Цією акцією протесту Трамп сподівається чинити тиск на Конгрес, який 6 січня на спільному засіданні обох палат має затвердити результати голосування Колегії виборників та перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента США. 

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