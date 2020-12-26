 Трамп продовжує скликати прибічників на мітинг у Вашингтоні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2021

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Новини

Трамп продовжує скликати прибічників на мітинг у Вашингтоні

Акцію заплановано на 6 січня, коли Конгрес має затвердити результати виборів президента США. Взяти участь у ній вже пообіцяли представники кількох організацій, у тому числі ультраправих.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 1 січня, знову закликав своїх прихильників взяти участь в акції протесту у Вашингтоні 6 січня. Свій заклик "зупинити крадіжку" він опублікував у соцмережі Twitter. 

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Вперше Трамп закликав до участі в протесті проти, як він стверджує, масштабних фальсифікацій на президентських виборах тиждень тому. Чимало прихильників Трампа вже відгукнулися на заклик і обіцяють приїхати у столицю з інших регіонів. Серед них - й низка організацій, які підтримують Трампа, зокрема, ультраправа чоловіча організація Proud Boys.

Як зауважує інформагенція AFP, анонс цього мітингу спричинив певний острах серед людей з огляду на попередню акцію протесту 12 грудня, у якій також взяли участь представники Proud Boys. Тоді декілька людей отримали ножові поранення, а десятки осіб були заарештовані.

Цією акцією протесту Трамп сподівається чинити тиск на Конгрес, який 6 січня на спільному засіданні обох палат має затвердити результати голосування Колегії виборників та перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента США.

Трамп продовжує заперечувати свою поразку і наполягає на "масових фальсифікаціях", при цьому не надаючи доказів своїх закидів. Команда Трампа безуспішно намагалася оскаржити поразку у судах.

Хоча деякі конгресмени-республіканці вже заявили, що проголосують проти затвердження результатів виборів, однак це навряд чи вплине на підсумковий результат голосування - затвердження результатів виборів у Конгресі є радше формальністю.

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    Розколота Америка: фотопортрети американців та їхні думки

    Вождь шеєнів

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    Розколота Америка: фотопортрети американців та їхні думки

    Королева родео з Вайомінг

    Під час подорожі постали не лише чудові фотопортрети. Моніка Фішер та Матіас Брашлер розпитували людей, які погодилися виступити в ролі моделей, як ось і цю молоду королеву родео зі штату Вайомінг, також про їхні політичні уподобання. Міркування цих людей про політику, суспільство та їхню країну теж надруковані у фотоальбомі. Таким ж різними, якими є ці люди, є і їхні думки.

  • Муляр з Джорджії

    Розколота Америка: фотопортрети американців та їхні думки

    Муляр з Джорджії

    Родина фотографів Брашлер-Фішер живе в Нью-Йорку та в Швейцарії. Подорожуючи США, вони, за власними твердженнями, по-новому подивились на цю "розколоту" країну, яка стала їхньою другою батьківщиною. Тепер вони, наприклад, стали краще розуміти, чому так багато американців проголосували за Трампа. Можливо, і читачі, взявши в руки фотоальбом "Divided we stand", стануть краще розуміти Америку.

    Автор: Марія Йон Санчес


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