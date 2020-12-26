Трамп продовжує скликати прибічників на мітинг у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 1 січня, знову закликав своїх прихильників взяти участь в акції протесту у Вашингтоні 6 січня. Свій заклик "зупинити крадіжку" він опублікував у соцмережі Twitter.
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Вперше Трамп закликав до участі в протесті проти, як він стверджує, масштабних фальсифікацій на президентських виборах тиждень тому. Чимало прихильників Трампа вже відгукнулися на заклик і обіцяють приїхати у столицю з інших регіонів. Серед них - й низка організацій, які підтримують Трампа, зокрема, ультраправа чоловіча організація Proud Boys.
Як зауважує інформагенція AFP, анонс цього мітингу спричинив певний острах серед людей з огляду на попередню акцію протесту 12 грудня, у якій також взяли участь представники Proud Boys. Тоді декілька людей отримали ножові поранення, а десятки осіб були заарештовані.
Цією акцією протесту Трамп сподівається чинити тиск на Конгрес, який 6 січня на спільному засіданні обох палат має затвердити результати голосування Колегії виборників та перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента США.
Трамп продовжує заперечувати свою поразку і наполягає на "масових фальсифікаціях", при цьому не надаючи доказів своїх закидів. Команда Трампа безуспішно намагалася оскаржити поразку у судах.
Хоча деякі конгресмени-республіканці вже заявили, що проголосують проти затвердження результатів виборів, однак це навряд чи вплине на підсумковий результат голосування - затвердження результатів виборів у Конгресі є радше формальністю.
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Розколота Америка: фотопортрети американців та їхні думки
Виробники зброї з Луїзіани
Вони подолали 24 тисячі кілометрів, зазираючи до найвіддаленіших куточків США, аби зробити ось такі світлини. Перед тим як 2019 року відправитись у подорож, подружня пара фотографів Матіас Брашлер та Моніка Фішер перебудували на фотостудію свій караван. Загалом фотомитці зробили 82 портрети. Вік, стать, етнічна приналежність не відігравали жодної ролі: всіх фотографували на тлі білого екрану.
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Розколота Америка: фотопортрети американців та їхні думки
Мати восьми дітей з Міссісіпі
Шукаючи героїв для фотоальбому, фотографи хотіли відстежити політичний розкол США. Такий розкол добре видно на карті: штати вздовж американського узбережжя можна зафарбувати блакитним кольором, оскільки більшість у них підтримує демократів; центр же, де більшість голосує за республіканців, буде суцільно червоним. Але що розповідають обличчя людей на фото? Це цікавило Брашлера та Фішер.
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Розколота Америка: фотопортрети американців та їхні думки
Шериф із Техасу
Персонажів для фотопортретів митці не підбирали спеціально. Цих людей під час своєї довгої подорожі вони зустріли випадково. До речі, 24 тисяч кілометрів пара подолала разом зі своїм тоді шестирічним сином. Вони проїхали 40 штатів - від Монтани до Техасу, де було зроблено ось цей портрет шерифа.
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Розколота Америка: фотопортрети американців та їхні думки
Вождь шеєнів
Матіас Брашлер та Моніка Фішер прискіпливо стежили за тим, щоб освітлення було однаковим на всіх фотопортретах. Тобто всі знімки робились за ідентичних умов. При цьому їм щоразу доводилося заново встановлювати апаратуру в своєму каравані. Чоловік на цій світлині - вождь шеєнів. Шеєни - індіанський народ, який нині проживає на території штату Монтана.
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Розколота Америка: фотопортрети американців та їхні думки
Королева родео з Вайомінг
Під час подорожі постали не лише чудові фотопортрети. Моніка Фішер та Матіас Брашлер розпитували людей, які погодилися виступити в ролі моделей, як ось і цю молоду королеву родео зі штату Вайомінг, також про їхні політичні уподобання. Міркування цих людей про політику, суспільство та їхню країну теж надруковані у фотоальбомі. Таким ж різними, якими є ці люди, є і їхні думки.
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Розколота Америка: фотопортрети американців та їхні думки
Муляр з Джорджії
Родина фотографів Брашлер-Фішер живе в Нью-Йорку та в Швейцарії. Подорожуючи США, вони, за власними твердженнями, по-новому подивились на цю "розколоту" країну, яка стала їхньою другою батьківщиною. Тепер вони, наприклад, стали краще розуміти, чому так багато американців проголосували за Трампа. Можливо, і читачі, взявши в руки фотоальбом "Divided we stand", стануть краще розуміти Америку.
Автор: Марія Йон Санчес