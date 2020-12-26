Трамп продовжує скликати прибічників на мітинг у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 1 січня, знову закликав своїх прихильників взяти участь в акції протесту у Вашингтоні 6 січня. Свій заклик "зупинити крадіжку" він опублікував у соцмережі Twitter.

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Вперше Трамп закликав до участі в протесті проти, як він стверджує, масштабних фальсифікацій на президентських виборах тиждень тому. Чимало прихильників Трампа вже відгукнулися на заклик і обіцяють приїхати у столицю з інших регіонів. Серед них - й низка організацій, які підтримують Трампа, зокрема, ультраправа чоловіча організація Proud Boys.

Як зауважує інформагенція AFP, анонс цього мітингу спричинив певний острах серед людей з огляду на попередню акцію протесту 12 грудня, у якій також взяли участь представники Proud Boys. Тоді декілька людей отримали ножові поранення, а десятки осіб були заарештовані.

Цією акцією протесту Трамп сподівається чинити тиск на Конгрес, який 6 січня на спільному засіданні обох палат має затвердити результати голосування Колегії виборників та перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента США.

Трамп продовжує заперечувати свою поразку і наполягає на "масових фальсифікаціях", при цьому не надаючи доказів своїх закидів. Команда Трампа безуспішно намагалася оскаржити поразку у судах.

Хоча деякі конгресмени-республіканці вже заявили, що проголосують проти затвердження результатів виборів, однак це навряд чи вплине на підсумковий результат голосування - затвердження результатів виборів у Конгресі є радше формальністю.

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