Трамп оскаржив результати виборів президента в Пенсильванії у Верховному суді США

Чинний президент США Дональд Трамп надалі не визнає своєї поразки на виборах глави держави проти Джо Байдена. Виборчий штаб Трампа подав апеляцію до Верховного суду США з проханням переглянути та визнати недійсними рішення Верховного суду штату Пенсильванія щодо підсумків голосування у штаті, повідомили в штабі в неділю, 20 грудня. Предметом суперечки є рішення суду штату щодо голосування поштою. На думку команди Трампа, своїми рішеннями судді порушили Конституцію та відкрили шлях для маніпуляцій і зарахування великої кількості нелегальних голосів. Штаб Трампа просить суд задовольнити скаргу та здійснити заміну виборників від цього штату до 6 січня, коли Конгрес затверджуватиме рішення виборників про перемогу демократа Джо Байдена.

Утім, навіть якщо Трампу вдасться досягти успіху в Верховному суді щодо голосування в Пенсильванії, це нічого не змінить у загальних підсумках голосування в США. Штат Пенсильванія представляють 20 виборників у колегії. Колегія виборників 14 грудня підтвердила перемогу Байдена 306 голосами з 538-ми, що значно перевищує необхідний для перемоги мінімум у 270 голосів. Трамп отримав 232 голоси виборників.

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Нагадаємо, 3 листопада у США відбулись президентські вибори. Поки не були оголошені їхні офіційні результати, за даними підрахунку голосів у різних штатах, лідером на них спостерігачі називали демократа Джо Байдена. Республіканець Дональд Трамп досі не визнає результати виборів і заявляє, що вони були сфальсифіковані. Утім, ні Трамп, ні його виборчий штаб не наводили прикладів імовірних фальсифікацій.

Намагання Трампа та його штабу оскаржити результати голосування у судах різних інстанцій досі були безуспішними. Так, 11 грудня Верховний суд США відхилив позовгенерального прокурора Техасу Кена Пекстона щодо результатів виборів президента у Пенсильванії, Джорджії, Вісконсині і Мічигані. Суд заявив, що влада Техасу не змогла надати юридичного обґрунтування для втручання у вибори в інших штатах. Ще раніше, 8 грудня, Верховний суд США відхилив скаргу представників Республіканської партії США, які оскаржували результати голосування в штаті Пенсильванія і також просили визнати недійсними близько 2,5 мільйона виборчих бюлетенів, що були надіслані до виборчих комісій поштою.

Тим часом cоціальна мережа Twitter почала позначати повідомлення президента США Дональда Трампа щодо результатів президентських виборів новою приміткою: "Офіційні виборчі органи визнали Джо Байдена переможцем президентських виборів у США".