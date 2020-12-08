Дональд Трамп програв ще один спір щодо виборів - тепер у Верховному суді
Верховний суд США відхилив скаргу республіканців, які оскаржували результати виборів президента у штаті Пенсильванія.
Дональд Трамп досі не змирився з поразкою на виборах
Верховний суд США у вівторок, 8 грудня, відхилив скаргу представників Республіканської партії США, які оскаржували результати голосування в штаті Пенсильванія. Низка соратників чинного президента США Дональда Трампа, зокрема конгресмен Майк Келлі, намагалися визнати недійсними близько 2,5 мільйона виборчих бюлетенів, що були надіслані до виборчих комісій поштою.
У короткому вердикті Верховний суд відмовив у задоволенні клопотання республіканців, які стверджували, що закон, який дозволяє голосувати поштою, суперечив закону штату Пенсильванія, інформує Reuters.
Влада штату Пенсильванія - який на виборах належав до переліку так званих штатів-маятників, перемога у якому була вкрай важливою для обох кандидатів, - вже затвердила результати голосування. Згідно з ними, демократа Джо Байдена підтримали більше виборців, ніж Дональда Трампа.
З дня виборів, що відбулися 3 листопада, Трамп стверджує, що його опонент зміг виграти лише завдяки масовим фальсифікаціям. Однак ані він, ані його юристи досі не надали переконливих доказів на підтвердження цих закидів. Десятки позовів команди Трампа, якими вона намагалася оскаржити результати виборів, були відхилені судами у різних штатах. 1 грудня міністр юстиції США Вільям Барр заявив, що очолюване ним відомство наразі не виявило масштабних фальсифікацій на виборах президента США.
Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США
Президент Китаю Сі Цзіньпін
У Пекіні заявили, що утримаються від коментарів щодо результатів виборів у США, доки вони не набудуть офіційного характеру. "Ми взяли до уваги, що пан Байден оголосив про свою перемогу на виборах. Ми розуміємо, що результат президентських виборів у США буде оголошений пізніше, відповідно до законів та процедур США", - сказав речник МЗС Китаю.
Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США
Президент Росії Володимир Путін
Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав журналістам, що Кремль утримається від коментування перемоги Байдена, доки тривають судові суперечки та немає офіційних результатів. "Ви бачите, що там очікуються певні юридичні процедури, анонсовані чинним президентом, тому цим ситуація і відрізняється (від 2016 року. - Ред.). Тому ми вважаємо коректним дочекатися все ж офіційного оголошення", - сказав він.
Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США
Бразильський президент Жаір Болсонару
Президент Бразилії, правий популіст Жаір Болсонару раніше казав, що стане першим главою держави в світі, хто привітає з перемогою Дональда Трампа. Але щодо Байдена Болсонару мовчить. "Я думаю, що президент чекає вирішення цієї суперечки щодо сфальсифікованих голосів", - сказав журналістам віцепрезидент Бразилії Амілтон Моуран. За його словами, Болсонару привітає Байдена "в правильний момент".
Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор
Лопес Обрадор сказав, що конституція Мексики забороняє йому вітати переможця виборів у США, поки юридичні суперечки не владнані. "Як президент Мексики може бути суддею та сказати: "Цей кандидат виграв"?" - сказав він на пресконференції. Дослівно він назвав Байдена "можливим новообраним президентам", після чого наголосив на тому, що Мексика ні на чий бік не стає.
Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США
Лідер КНДР Кім Чен Ин
Кім жодним чином не відреагував на результати голосування в США. Станом на вівторок жодних коментарів щодо виборів від північнокорейських ЗМІ не надходило. Але 2016 року Пхеньян також не коментував перемогу Дональда Трампа відразу після того, як результати стали відомі. Раніше Кім називав Байдена "дурнем із низьким рівнем інтелекту". Байден після цього назвав Кіма "бандитом".
Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США
Прем'єр Словенії Янез Янша
Лідер праворадикальної антимігрантської Словенської демократичної партії, який, не дочекавшись результатів, назвав Трампа переможцем виробів, ще не привітав Джо Байдена. Янша приєднався до звинувачень на адресу Демократичної партії США щодо начебто фальсифікацій на виборах. Але на своїй сторінці в Twitter він написав, що Словенія сподівається на "дружні відносини" з Вашингтоном.
Автор: Мелісса Соу-Джі Ван Бруннерсум, Данило Білик