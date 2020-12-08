Дональд Трамп програв ще один спір щодо виборів - тепер у Верховному суді

Верховний суд США у вівторок, 8 грудня, відхилив скаргу представників Республіканської партії США, які оскаржували результати голосування в штаті Пенсильванія. Низка соратників чинного президента США Дональда Трампа, зокрема конгресмен Майк Келлі, намагалися визнати недійсними близько 2,5 мільйона виборчих бюлетенів, що були надіслані до виборчих комісій поштою.

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У короткому вердикті Верховний суд відмовив у задоволенні клопотання республіканців, які стверджували, що закон, який дозволяє голосувати поштою, суперечив закону штату Пенсильванія, інформує Reuters.

Влада штату Пенсильванія - який на виборах належав до переліку так званих штатів-маятників, перемога у якому була вкрай важливою для обох кандидатів, - вже затвердила результати голосування. Згідно з ними, демократа Джо Байдена підтримали більше виборців, ніж Дональда Трампа.

З дня виборів, що відбулися 3 листопада, Трамп стверджує, що його опонент зміг виграти лише завдяки масовим фальсифікаціям. Однак ані він, ані його юристи досі не надали переконливих доказів на підтвердження цих закидів. Десятки позовів команди Трампа, якими вона намагалася оскаржити результати виборів, були відхилені судами у різних штатах. 1 грудня міністр юстиції США Вільям Барр заявив, що очолюване ним відомство наразі не виявило масштабних фальсифікацій на виборах президента США.

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