 Мін′юст США не виявив шахрайства на виборах президента - генпрокурор | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Мін'юст США не виявив шахрайства на виборах президента - генпрокурор

Генпрокурор США заявив, що міністерство юстиції не виявило випадків шахрайства на виборах президента США. Натомість у Трампа заявили, що розслідування проводилося недостатньо ретельно.

Генеральний прокурор США Вільям Барр

Генеральний прокурор США Вільям Барр

Міністерство юстиції США наразі не виявило масштабних фальсифікацій на виборах президента США. Про це повідомив генеральний прокурор США Вільям Барр в інтерв'ю інформагентству Associated Press у вівторок, 1 грудня.

Читайте також: Агентство з кібербезпеки США: немає даних про втрачені голоси на виборах

"На сьогоднішній день ми не бачили фальсифікацій у тому маштабі, який би міг призвести до іншого результату виборів", - сказав Барр і додав, що прокурори і співробітники ФБР продовжують перевіряти скарги та інформацію, яка надходить щодо випадків можливого шахрайства на виборах.

Читайте також: За комунікації Білого дому за Байдена відповідатимуть жінки

У свою чергу, представники команди чинного президента США Дональда Трампа заявили, що міністерство проводило розслідування недостатньо ретельно. Також вони запевнили, що продовжать "шукати істину" у судовому порядку, передає агенція AFP.

Як повідомлялося, Джо Байден, за даними провідних ЗМІ країни, на виборах в США 3 листопада заручився достатньою кількістю голосів Колегії виборників для перемоги над Дональдом Трампом. Церемонія інавгурації нового президента має відбутися 20 січня.

Нинішній глава Білого дому не визнає своєї поразки, намагаючись оскаржити підсумки голосування в судах. Трамп та його команда заявили про масштабні фальсифікації під час виборів президента, але жодних доказів не надали. Як наслідок чимало судів відхиляють надані командою Трампа позови щодо фальсифікацій виборів.

Читайте також: Трамп погодився піти з посади президента США після голосування виборників

Дивитись відео 02:08

Перша промова майбутнього президента Байдена (08.11.2020)

  • Джо Байден і Ентоні Блінкен (п)

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Ентоні Блінкен, державний секретар США

    Блінкен вже довгий час є довіреною особою майбутнього американського президента Джо Байдена. Він працював в адміністраціях президентів Білла Клінтона та Барака Обами. За останнього він був заступником радника з питань нацбезпеки та заступником держсекретаря США, Байден тоді був віцепрезидентом. Блінкена вважають одним із архітекторів атомної угоди з Іраном, з якої США згодом вивів Дональд Трамп.

  • Джон Керрі

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Джон Керрі, спецпосланник президента США з питань клімату

    Колишній держсекретар США Джон Керрі обійме посаду спеціального посланника президента Байдена з питань клімату. З 1983 до 2013 року Керрі був сенатором від штату Массачусетс, після чого очолив Держдеп в другій адміністрації Обами. Саме Керрі підписав Паризьку кліматичну угоду від імені США у 2015 році - а вже через два роки Дональд Трамп вивів Вашингтон з цієї угоди.

  • Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН

    Лінда Томас-Грінфілд за президентства Обами обіймала посади у Державному департаменті між 2013 та 2017 р. Серед іншого, Томас-Грінфілд обіймала посаду помічниці держсекретаря США з питань африканських країн південніше Сахари під час спалаху Еболи у регіоні.

  • Алехандро Майоркас, секретар внутрішньої безпеки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки

    Майоркас має кубинське коріння і за часів Обами очолював Службу громадянства та імміграції, зокрема відповідав за виконання програми DACA, яка дозволила так званим "мрійникам" (нелегально прибулим до США у неповнолітньому віці) легалізуватися. У разі затвердження на посаду, він стане першим мігрантом та латиноамериканцем, який очолить відомство внутрішньої безпеки.

  • Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки

    Салліван вже був радником віцепрезидента Байдена з питань національної безпеки у 2013-2014 роках. Крім того, він був заступником Гілларі Клінтон, коли та очолювала Держдепартамент.

  • Евріл Хейнс, директорка національної розвідки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Евріл Хейнс, директорка національної розвідки

    Хейнс була першою жінкою на посаді заступниці глави ЦРУ у період між 2013-2015 роками, а відтак перейшла на роботу до Держдепартаменту, де працювала заступницею радника з питань національної безпеки. У разі затвердження на посаді, вона стане першою жінкою на чолі американської розвідки.

    Автор: Девіс Ванопдорп


DW.COM

Гори боргів і судові позови: що чекає на Трампа після президентства?

Дональд Трамп залишатиметься президентом США до січня 2021 року. Після цього на нього може накотитися лавина судових позовів і боргів. Крім того, він сам може становити загрозу для національної безпеки.  

Аудіо й відео до теми

Ентоні Блінкен і Україна: що означає його призначення держсекретарем США (25.11.2020)  

Також за темою

USA Donald Trump Thanksgiving Videokonferenz

Трамп погодився піти з посади президента США після голосування виборників 27.11.2020

Президент США Дональд Трамп заявив, що залишить Білий дім, якщо Колегії виборників проголосує за Джо Байдена.

Wilmington Joe Biden President elect Rede Obamacare

Вибори в США: Джо Байден переміг у Джорджії і набирає 306 голосів виборників - ЗМІ 14.11.2020

Джо Байден перемагає у штаті Джорджія і набирає, за даними ЗМІ, 306 з 538-и голосів виборників. Дональд Трамп між тим вперше публічно засумнівався, що наступну адміністрацію США очолить він.

USA I Proteste von Donald Trumps Anhängern

Джо Байден переміг, але чи заспокояться прибічники Трампа? (відео) 08.11.2020

Дональд Трамп відмовляється визнати перемогу Джо Байдена. Багато прибічників Трампа – теж. Ось якою вибуховою була обстановка на вулицях Сполучених Штатів незадовго до оголошення про перемогу Байдена.

Реклама

Докладно

Weißrussland I Belarus I Massenfestnahmen bei Protesten in Minsk

Жорстокість білоруських силовиків. У чому причина?

Уже більше ста днів влада Білорусі вдається до насильства проти протестувальників. У чому причина жорстокості силовиків?  

Засідання ВР

ВР відтермінувала касові апарати для ФОПів

Реєстратори розрахункових операцій мають застосовуватимуться ФОПами з 2022 року, вирішили депутати ВР.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  