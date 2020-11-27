Мін'юст США не виявив шахрайства на виборах президента - генпрокурор

Міністерство юстиції США наразі не виявило масштабних фальсифікацій на виборах президента США. Про це повідомив генеральний прокурор США Вільям Барр в інтерв'ю інформагентству Associated Press у вівторок, 1 грудня.

Читайте також: Агентство з кібербезпеки США: немає даних про втрачені голоси на виборах

"На сьогоднішній день ми не бачили фальсифікацій у тому маштабі, який би міг призвести до іншого результату виборів", - сказав Барр і додав, що прокурори і співробітники ФБР продовжують перевіряти скарги та інформацію, яка надходить щодо випадків можливого шахрайства на виборах.

Читайте також: За комунікації Білого дому за Байдена відповідатимуть жінки

У свою чергу, представники команди чинного президента США Дональда Трампа заявили, що міністерство проводило розслідування недостатньо ретельно. Також вони запевнили, що продовжать "шукати істину" у судовому порядку, передає агенція AFP.

Як повідомлялося, Джо Байден, за даними провідних ЗМІ країни, на виборах в США 3 листопада заручився достатньою кількістю голосів Колегії виборників для перемоги над Дональдом Трампом. Церемонія інавгурації нового президента має відбутися 20 січня.

Нинішній глава Білого дому не визнає своєї поразки, намагаючись оскаржити підсумки голосування в судах. Трамп та його команда заявили про масштабні фальсифікації під час виборів президента, але жодних доказів не надали. Як наслідок чимало судів відхиляють надані командою Трампа позови щодо фальсифікацій виборів.

Читайте також: Трамп погодився піти з посади президента США після голосування виборників

Дивитись відео 02:08 Поділитись Перша промова майбутнього президента Байдена (08.11.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3l1cm Перша промова майбутнього президента Байдена (08.11.2020)