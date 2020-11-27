За комунікації Білого дому за Байдена відповідатимуть жінки

Обраний президент США, демократ Джо Байден, оголосив, хто обійме посади в Білому домі, пов'язані з комунікаціями глави держави. Про це повідомляється в неділю, 29 листопада, в акаунті команди Байдена в Twitter.

Директоркою з комунікацій Білого дому, за цими даними, має стати Кейт Бедінгфілд. Вона працювала у виборчому штабі Байдена, а також була його помічницею з питань зв'язків, коли Байден обіймав посаду віцепрезидента США. Заступницею Бедінгфілд буде Пілі Тобар, котра також працювала в штабі демократа.

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Речницею Білого дому має стати Дженніфер Псакі. За президентства Барака Обами Дженніфер Псакі входила в його команду з комунікацій, а також очолювала пресслужбу Держдепартаменту США. Першою заступницею прессекретарки стане Карін Жан-П'єр, яка була головою передвиборчого штабу майбутньої віцепрезидентки Камали Харріс. Помічницею першої леді зі зв'язків стане Елізабет Александер. За віцепрезидентства Байдена вона обіймала посаду його прессекретарки. А Сімона Сандерс отримає посаду речниці віцепрезидентки Камали Харріс. Вона працювала старшою радницею у виборчій кампанії Байдена і Харріс.

"Цій команді буде довірено величезну відповідальність щодо встановлення зв'язку між американським народом і Білим домом", - наголосив Байден.

Нагадаємо, згідно з повідомленнями американських ЗМІ, за результатами підрахунку голосів Джо Байден переміг нинішнього президента Дональда Трампа. Утім, чинний президент досі не визнав свою поразку і заявив про масивні фальсифікації та інші порушення під час голосування, хоч жодних доказів своїх тверджень так і не навів. Через це раніше кілька судів у низці штатів відхилили позови команди Трампа зі звинуваченнями щодо фальсифікацій.

Як повідомлялося, днями Трамп заявив, що залишить Білий дім, якщо члени Колегії виборників проголосують за Джо Байдена.

США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд Ентоні Блінкен, державний секретар США Блінкен вже довгий час є довіреною особою майбутнього американського президента Джо Байдена. Він працював в адміністраціях президентів Білла Клінтона та Барака Обами. За останнього він був заступником радника з питань нацбезпеки та заступником держсекретаря США, Байден тоді був віцепрезидентом. Блінкена вважають одним із архітекторів атомної угоди з Іраном, з якої США згодом вивів Дональд Трамп.

США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд Джон Керрі, спецпосланник президента США з питань клімату Колишній держсекретар США Джон Керрі обійме посаду спеціального посланника президента Байдена з питань клімату. З 1983 до 2013 року Керрі був сенатором від штату Массачусетс, після чого очолив Держдеп в другій адміністрації Обами. Саме Керрі підписав Паризьку кліматичну угоду від імені США у 2015 році - а вже через два роки Дональд Трамп вивів Вашингтон з цієї угоди.

США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд за президентства Обами обіймала посади у Державному департаменті між 2013 та 2017 р. Серед іншого, Томас-Грінфілд обіймала посаду помічниці держсекретаря США з питань африканських країн південніше Сахари під час спалаху Еболи у регіоні.

США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки Майоркас має кубинське коріння і за часів Обами очолював Службу громадянства та імміграції, зокрема відповідав за виконання програми DACA, яка дозволила так званим "мрійникам" (нелегально прибулим до США у неповнолітньому віці) легалізуватися. У разі затвердження на посаду, він стане першим мігрантом та латиноамериканцем, який очолить відомство внутрішньої безпеки.

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США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд Евріл Хейнс, директорка національної розвідки Хейнс була першою жінкою на посаді заступниці глави ЦРУ у період між 2013-2015 роками, а відтак перейшла на роботу до Держдепартаменту, де працювала заступницею радника з питань національної безпеки. У разі затвердження на посаді, вона стане першою жінкою на чолі американської розвідки. Автор: Девіс Ванопдорп

