"Немає доказів": суд відхилив ще один позов команди Трампа щодо фальсифікації виборів у США

В апеляційному суді штату Пенсильванія наголосили, що позивачі не представили жодних доказів фальсифікацій на виборах, тож їхні твердження безпідставні. Тепер адвокати Трампа планують звертатися до Верховного суду.
Трамп уже не раз бездоказово вказував на масивні фальсифікації та інші порушення під час президентських виборів у США
Федеральний апеляційний суд штату Пенсильванія відхилив позов команди нинішнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа із закидами у фальсифікаціях під час президентських виборів, проведених у країні 3 листопада. В оприлюдненому у п'ятницю, 27 листопада, поясненні суду зазначається, що позивачі не представили жодних доказів фальсифікації виборів, тож їхні твердження безпідставні.
"Вільні, справедливі вибори - це джерело життя нашої демократії. Звинувачення в порушеннях серйозні. Однак називати вибори нечесними - це ще не означає, що воно так і було. Закиди вимагають конкретних звинувачень, а згодом і доказів. У нас немає ні того, ні іншого", - написав у поясненні суддя Стефанос Бібас, якого цитує інформагенція AP. Твердження, які містив позов команди Трампа, суддя Бібас назвав "спекулятивними звинуваченнями".
Тим часом адвокатка команди Трампа - Дженна Елліс - не збирається миритися з таким рішеннями апеляційного суду. "Судова машина в Пенсильванії й надалі покриває звинувачення в масових фальсифікаціях", - ідеться в її оприлюдненій у соцмережі Twitter заяві. Елліс також пообіцяла передати справу до Верховного суду США.
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Минулого тижня суд нижчої інстанції відхилив позов команди Трампа, мета якого - перешкодити владі штату Пенсильванія офіційно оголосити результати виборів. Іншою потенційною метою позову команди Трампа було домогтися оголошення недійсними мільйонів бюлетенів, що надійшли під час голосування поштою.
Нагадаємо, згідно з повідомленнями американських ЗМІ, за результатами підрахунку голосів Джо Байден значно випереджає нинішнього президента Дональда Трампа. Утім, чинний президент не збирається визнавати свою поразку і вказує на масивні фальсифікації та інші порушення під час голосування, хоч жодних доказів своїх тверджень так і не навів. Через це раніше кілька судів у низці штатів відхилили позови команди Трампа зі звинуваченнями щодо фальсифікацій.
Як повідомлялося, напередодні Трамп заявив, що залишить Білий дім, якщо члени Колегії виборників проголосують за Джо Байдена.
Президент США Дональд Трамп відправив у відставку керівника Агентства з кібербезпеки Крістофера Кребса, який раніше не виявив порушень під час проведення президентських виборів у країні.
Дональд Трамп погодився діяти "відповідно до протоколу" і розблокувати процес передачі влади команді новообраного президента США Джо Байдена. При цьому Трамп усе ще відмовляється визнати свою поразку на виборах.