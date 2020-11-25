"Немає доказів": суд відхилив ще один позов команди Трампа щодо фальсифікації виборів у США

Федеральний апеляційний суд штату Пенсильванія відхилив позов команди нинішнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа із закидами у фальсифікаціях під час президентських виборів, проведених у країні 3 листопада. В оприлюдненому у п'ятницю, 27 листопада, поясненні суду зазначається, що позивачі не представили жодних доказів фальсифікації виборів, тож їхні твердження безпідставні.

"Вільні, справедливі вибори - це джерело життя нашої демократії. Звинувачення в порушеннях серйозні. Однак називати вибори нечесними - це ще не означає, що воно так і було. Закиди вимагають конкретних звинувачень, а згодом і доказів. У нас немає ні того, ні іншого", - написав у поясненні суддя Стефанос Бібас, якого цитує інформагенція AP. Твердження, які містив позов команди Трампа, суддя Бібас назвав "спекулятивними звинуваченнями".

Адвокати Трампа підуть до Верховного суду

Тим часом адвокатка команди Трампа - Дженна Елліс - не збирається миритися з таким рішеннями апеляційного суду. "Судова машина в Пенсильванії й надалі покриває звинувачення в масових фальсифікаціях", - ідеться в її оприлюдненій у соцмережі Twitter заяві. Елліс також пообіцяла передати справу до Верховного суду США.

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Минулого тижня суд нижчої інстанції відхилив позов команди Трампа, мета якого - перешкодити владі штату Пенсильванія офіційно оголосити результати виборів. Іншою потенційною метою позову команди Трампа було домогтися оголошення недійсними мільйонів бюлетенів, що надійшли під час голосування поштою.

Нагадаємо, згідно з повідомленнями американських ЗМІ, за результатами підрахунку голосів Джо Байден значно випереджає нинішнього президента Дональда Трампа. Утім, чинний президент не збирається визнавати свою поразку і вказує на масивні фальсифікації та інші порушення під час голосування, хоч жодних доказів своїх тверджень так і не навів. Через це раніше кілька судів у низці штатів відхилили позови команди Трампа зі звинуваченнями щодо фальсифікацій.

Як повідомлялося, напередодні Трамп заявив, що залишить Білий дім, якщо члени Колегії виборників проголосують за Джо Байдена.