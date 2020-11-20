Трамп погодився почати процес передачі влади Байдену

Управління служб загального призначення США (GSA) повідомило про готовність почати процес передачі влади у країні команді новообраного президента США Джо Байдена. Про це глава відомства Емілі Мерфі написала в листі Джо Байдену в понеділок, 23 листопада.

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Це рішення дає доступ до 6,3 мільйона доларів, призначених для процесу передачі влади переможцю президентських виборів у США. Крім того, представники Байдена отримують доступ до державних документів. Відтепер їм також дозволено контактувати зі співробітниками уряду.

Президент США Дональд Трамп прокоментував це рішення. "Я рекомендую Емілі та її команді зробити те, що треба зробити відповідно до основних протоколів, і наказав моїй команді зробити те саме", - написав він у соцмережі Twitter.

При цьому через декілька годин Трамп поширив ще одне повідомлення, у якому заявив, що рішення GSA щодо старту процесу передачі влади Байденові нібито не пов'язане з судовими позовами команди чинного президента США щодо оскарження результатів виборів у низці штатів. Трамп стверджує, що його команда "рухається на повній швидкості".

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У команді Байдена заявили, що "ухвалене рішення є необхідним кроком для розв'язання проблем, із якими стикається наша країна".

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа досі офіційно не визнала Джо Байдена обраним президентом США і затримувала початок процесу передачі влади, регламентований американським законодавством. Через це Байден та його команда не могли отримати доступ до доповідей розвідки, які стосуються питань національної безпеки.

Байден заявив, що внаслідок таких дій республіканців може загинути ще більше американців. За словами обраного президента, своїми діями Трамп блокує роботу його команди над розробкою плану щодо розповсюдження майбутніх вакцин проти коронавірусу в США.

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