Трамп запустив передачу влади Байдену. Як це відбуватиметься?

Упорядкована передача або транзит влади після президентських виборів в США регламентується законом протягом уже майже 60 років. Таким чином Конгрес США забезпечує гарантії того, що американці у перехідний період не залишаться без чинного уряду. Одразу після виборів нового президента в США починається двомісячна підготовка до передачі влади, де кожен день лічений.

Що належить зробити Байдену?

Дональда Трампа після поразки на виборах президента, яку він досі не визнає, вважають "кульгавою качкою" (lame duck). До 20 січня Трамп ще обіймає президентську посаду, може залишатися в Білому домі і користуватися президентським літаком, так званим "бортом номер 1". Але його політичний вплив вже обмежений.

Президент США має безпрецедентну повноту влади. Тому вже з першого дня після офіційного вступу на посаду новий президент Джо Байден повинен буде стати до роботи і бути у змозі ухвалювати рішення, зокрема ті, що стосуються питань безпеки. У статусі верховного головнокомандувача збройними силами країни він несе відповідальність за 1,3 мільйона солдатів і знає секретний код, який у разі надзвичайної ситуації необхідний для того, щоб запустити процедуру використання ядерної зброї.

Які насправді владні повноваження у президента США Згідно з конституцією... Президента обирають на 4 роки і він не може залишатися при владі довше за два строки. Він - глава держави й уряду, який заправляє усім державним апаратом, що налічує близько 4 мільйонів працівників, і відповідає за виконання ухвалених Конгресом законодавчих актів. Конституція наділяє його і "силою визнання" - президент може без згоди Конгресу приймати послів, визнаючи державність їхніх країн.

Які насправді владні повноваження у президента США Система стримувань і противаг Конституцією США передбачений принцип розподілу трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої та судової. Така система покликана врівноважити усі владні інститути, не надаючи переваги жодному з них. Президент має право помилування громадян, а також призначає федеральних суддів, але лише за згодою Сенату. За цим же принципом він призначає міністрів та послів.

Які насправді владні повноваження у президента США Сила звернення "Про становище в країні" Президент мусить звітувати перед Конгресом про ситуацію в державі. Саме це він і робить у своєму зверненні "State of the Union" (Про становище в країні), під час якого він не може виступати із законодавчими ініціативами, але вільний озвучувати ті чи інші теми й пропозиції. Таким чином він може тиснути на Конгрес за допомогою уваги громадськості. Інших засобів тиску він не має.

Які насправді владні повноваження у президента США Він може просто сказати "ні" Президент може заветувати законопроект, повернувши його в Конгрес без власного автографа. Подолати президентське вето можна лише двома третинами голосів обох палат Конгресу. За даними Сенату, в історії США з 1500 випадків накладання вето, подолати його вдалося лише 111 разів. Це лише сім відсотків від загальної кількості.

Які насправді владні повноваження у президента США "Сірі зони" законодавства Конституція та постанови Верховного суду США не дуже чітко визначають межі президентських повноважень. Ці прогалини уможливили появу другого типу президентського вето - "кишенькового вето". За певних обставин, президент може "покласти" законопроект, образно кажучи, в кишеню, його не підписуючи. Закон не набере чинності і Конгрес буде безсилим. Цей трюк використовували вже понад тисячу разів.

Які насправді владні повноваження у президента США Указ із силою закону Президент може віддавати урядовцям укази щодо того, як вони мають виконувати свої обов'язки. Ці директиви, відомі як "Executive orders", мають силу закону і не потребують додаткового схвалення з боку інших інституцій. Однак, влада президента не безмежна: такий указ може скасувати суд або ж Конгрес може ухвалити зустрічний закон на противагу. Такий указ може бути скасований наступним президентом.

Які насправді владні повноваження у президента США Як переграти Конгрес Президент може домовлятися про укладання угод з урядами інших країн. Останнє слово - за Сенатом. Він мусить більшістю у дві третини голосів їх схвалити. Щоби обійти норму, президенти нерідко надають угоді статус "Executive agreement" (виконавча угода), який не потребує затвердження у Сенаті. Вони залишаються чинними допоки Конгрес не ухвалює законів, направлених на втрату угодами юридичної сили.

Які насправді владні повноваження у президента США Коли без Конгресу не обійтися Президент США є і головнокомандувачем. Але війну оголошує Конгрес. Існувала суперечність у тому, чи може президент направляти війська для участі у збройному конфлікті без згоди Конгресу. Під час ніксонівської війни у В'єтнамі в Конгресі ухвалили спеціальний закон, яким звузили повноваження президента у царині початку воєнних дій, зобов'язавши його тісно співпрацювати з Конгресом.

Які насправді владні повноваження у президента США Ультимативний контроль У випадку зловживання президентом своїм службовим становищем або ж вчинення правопорушення, Палата представників може розпочати процедуру імпічменту. В історії це ставалося двічі, але обидва рази безуспішно. Існує, однак, більш дієвий запобіжник - бюджет, який ухвалює Конгрес. За бажання, Конгрес може просто "перекрити" грошовий "кран", звівши нанівець будь-яку ініціативу президента. Автор: Ута Штайнвер, Клаус Ассманн, Дмитро Каневський



Президент США разом з урядом несе відповідальність за держбюджет розміром майже у п'ять трильйонів доларів. Так звана перехідна команда Байдена отримає доступ до понад шести мільйонів доларів з державної скарбниці на тимчасові витрати. Крім того, її члени можуть офіційно вести переговори з державними посадовцями. Формальний початок передачі влади команді Байдена стане очевидним після того, як вона почне використовувати під своїми заявами підпис gov. (Від англ. Government - уряд. - Ред.)

У період транзиту влади новий президент повинен не тільки сформувати кабінет, але і подбати про те, щоб були зайняті важливі посади в Білому домі, міністерствах і відомствах. Список з 1200 кандидатів, запропонованих президентом, має згодом затвердити Сенат. Перелік з ще 9000 провідних посад, на які президент повинен призначити нових людей, він отримує у вигляді книги, яку американці називають plum book (дослівно - "сливова книга", через традиційний сливовий колір її перепліту. - Ред.). Крім того, президентові належить ознайомитися і з 1000 сторінок матеріалів, присвячених поточній ситуації в країні і тих, що стосуються державного управління.

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Чому передача влади у США така тривала?

Після завершення підрахунку голосів у всіх штатах результати голосування до 8 грудня мають бути відправлені до Вашингтона. Члени колегії виборників - 538 чоловіків і жінок - повинні проголосувати до 14 грудня. По суті, це лише формальність, яка відображає результати виборів у всіх штатах. Але результат голосування колегії буде оголошено лише 6 січня на спільному засіданні обох палат Конгресу. Тільки тоді офіційно стане відомо, хто буде наступним президентом і віцепрезидентом США.

Після вступу на посаду президент отрмає доступ до ядерної валізки

Одна з головних причин тривалоно процесу - складна система непрямих виборів, за якої члени колегії виборників, обрані у кожному штаті, можуть проголосувати за президента тільки після основного етапу голосування - у ньому беруть участь всі американці, які мають право голосу. Формально пересічні виборці голосують не за того чи іншого кандидата у президенти, а за виборників. Всі процедури і терміни, пов'язані з проведенням виборів у США, прописані в законах, яким більше ста років. Проте, порушувати цей порядок, який багатьом видається архаїчним, ніхто не хоче.

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Коли новий президент офіційно вступить на посаду?

Інавгурація президента відбудеться 20 січня 2021 року о 18.00 годині за місцевим часом біля Капітолію у Вашингтоні. Цього ж дня новий президент в'їде у Білий дім. Після інавгурації він отримає і секретний код, необхідний для використання ядерної зброї США. Щойно президент офіційно вступить на посаду і про це стане відомо публічно, поруч з ним завжди перебуватиме офіцер з "ядерною валізкою".