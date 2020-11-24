Трамп погодився піти з посади президента США після голосування виборників

Президент США Дональд Трамп у четвер, 26 листопада, заявив, що залишить Білий дім, якщо Колегія виборників проголосує за його суперника на президентських виборах демократа Джо Байдена.

"Я піду, і ви це знаєте", - заявив Трамп, який уперше після виборів 3 листопада відповів на запитання журналістів. Водночас він підкреслив, що якщо виборники проголосують за Байдена, це буде помилкою, оскільки на виборах відбувалося "масове шахрайство".

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Описуючи вибори, Трамп відзначив, що вони проходили, "як у країні третього світу", де враховувалися голоси навіть померлих виборців. У фальсифікаціях він обвинуватив своїх суперників з Демократичної партії. "Весь світ дивиться та сміється над нашим виборчим процесом. Це дуже сумно", - сказав Трамп.

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Поведінка Трампа, який досі заперечував можливість своєї поразки, змінилася 23 листопада. Тоді він неочікувано підтримав рішення Управління із загальних питань адміністрації США розпочати процедуру передачі президентської влади у країні.

Нагадаємо, що 7 листопада американські ЗМІ, зважаючи на наявні дані, назвали Джо Байдена переможцем президентських виборів у США. На той час уже було підраховано більшість голосів виборців у штатах. Офіційні результати обробки бюлетенів буде оголошено у грудні. Голосування Колегії виборників, які представляють виборців своїх штатів, заплановане на 14 грудня.

Дивитись відео 05:00 Поділитись Байден, Зеленський і Путін: як зміниться політика США (09.11.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3l4bd Байден, Зеленський і Путін: як зміниться політика США