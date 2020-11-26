Коментар: Майбутній уряд Джо Байдена - світло надії в кінці тунелю

Здається, ніби можна й справді почути, як світ видихає з полегшенням. Те, кого новообраний американський президент Джо Байден днями представив як майбутніх міністрів свого уряду, свідчить про радикальну зміну курсу політики США.

Нарешті. У майбутньому головними темами повідомлень у ЗМІ, що пов'язані зі США, уже не будуть найбожевільніші повідомлення в Twitter та найгучніші теорії змови. Знову говоритимуть по суті - про політичні стратегії та концепції. Знову дискутуватимуть про мультилатералізм, про глобальні альянси та спільні політичні цілі на міжнародному порядку денному. Серед них надалі залишатиметься питання, як бути з Китаєм, але грати м'язами ніхто вже не буде. Те ж стосується Куби, Венесуели, Ірану, Афганістану та всіх інших великих зовнішньополітичних осередків криз.

Кабінет Байдена: фахівці з багаторічним досвідом

Зараз знову можна впізнати стару Америку, яка знову стає актуальною: країну, політичне керівництво якої перед цим проявило себе як експерти у своїй галузі, керівництво із розумом і знаннями, але передусім - із багаторічним досвідом.

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Кореспондентка DW у Вашингтоні Кароліна Чімой

Тут і Ентоні Блінкен, багаторічний дипломат, який твердо вірить у глобальні альянси та хотів би саме з цієї позиції дати відсіч Китаю. Або ж Джанет Єллен, перша жінка, що очолюватиме міністерство фінансів. Алехандро Майоркас на чолі міністерства внутрішньої безпеки - це чоловік, який колись сам імігрував до США з Куби і тепер, зокрема, відповідатиме за кордон із Мексикою. У Європі приводом для радощів став передусім вибір Джона Керрі як спецпосланника президента з питань клімату. Керрі був одним із архітекторів Паризької кліматичної угоди. Таким чином, Джо Байден матиме в команді людину, яка вже роками віддано і всіма силами бореться із кліматичною кризою. Крім того, Керрі має хороші особисті контакти по всьому світу, і завдяки лише ним самим зможе знаходити союзників серед інших країн.

США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд Ентоні Блінкен, державний секретар США Блінкен вже довгий час є довіреною особою майбутнього американського президента Джо Байдена. Він працював в адміністраціях президентів Білла Клінтона та Барака Обами. За останнього він був заступником радника з питань нацбезпеки та заступником держсекретаря США, Байден тоді був віцепрезидентом. Блінкена вважають одним із архітекторів атомної угоди з Іраном, з якої США згодом вивів Дональд Трамп.

США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд Джон Керрі, спецпосланник президента США з питань клімату Колишній держсекретар США Джон Керрі обійме посаду спеціального посланника президента Байдена з питань клімату. З 1983 до 2013 року Керрі був сенатором від штату Массачусетс, після чого очолив Держдеп в другій адміністрації Обами. Саме Керрі підписав Паризьку кліматичну угоду від імені США у 2015 році - а вже через два роки Дональд Трамп вивів Вашингтон з цієї угоди.

США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд за президентства Обами обіймала посади у Державному департаменті між 2013 та 2017 р. Серед іншого, Томас-Грінфілд обіймала посаду помічниці держсекретаря США з питань африканських країн південніше Сахари під час спалаху Еболи у регіоні.

США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки Майоркас має кубинське коріння і за часів Обами очолював Службу громадянства та імміграції, зокрема відповідав за виконання програми DACA, яка дозволила так званим "мрійникам" (нелегально прибулим до США у неповнолітньому віці) легалізуватися. У разі затвердження на посаду, він стане першим мігрантом та латиноамериканцем, який очолить відомство внутрішньої безпеки.

США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки Салліван вже був радником віцепрезидента Байдена з питань національної безпеки у 2013-2014 роках. Крім того, він був заступником Гілларі Клінтон, коли та очолювала Держдепартамент.

США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд Евріл Хейнс, директорка національної розвідки Хейнс була першою жінкою на посаді заступниці глави ЦРУ у період між 2013-2015 роками, а відтак перейшла на роботу до Держдепартаменту, де працювала заступницею радника з питань національної безпеки. У разі затвердження на посаді, вона стане першою жінкою на чолі американської розвідки. Автор: Девіс Ванопдорп



Майбутній уряд Джо Байдена не лише нагадує про стару роль США як лідера у світі, ключовим у якому часто були ідеології та принципи. Ба більше - можна сподіватися на те, що це не просто повернення старого, а що майбутнє може бути навіть кращим за минуле. Адже уряд буде не лише сповнений експертів, але й нарешті відображатиме американську реальність у тому, що стосується розмаїття суспільства. Афро- та латиноамериканці, азіати та жінки будуть уперше представлені в уряді настільки широко. Кожен обов'язково внесе у його роботу досвід, притаманний лише своїй соціальній групі, а також відповідні навички. Який же це виграш!

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Джо Байден - не лише перший новообраний президент із небілою віцепрезиденткою, але й перший президент, який намагається відобразити цінне розмаїття цієї країни.

Байден так само ухвалюватиме рішення на користь США

Але шлях до майбутнього не буде простим. Від того, яка політична сила здобуде більшість у Сенаті (після другого туру виборів двох сенаторів у статі Джорджія, які відбудуться 5 січня. - Ред.), залежить і те, з якими викликами доведеться зіткнутися новому уряду. Якщо більшість у верхній палаті Конгресу США залишиться в руках республіканців, вони встромлятимуть палки в колеса президенту всюди, де лише можна, аби завадити йому реалізувати свої плани.

Інше надскладне завдання для Байдена - переконати у необхідності його політики понад 70 мільйонів американців, які проголосували за чинного президента Дональда Трампа. Переконати їх у цінності демократії, яка спирається на міжнародну співпрацю, та в тому, що розмаїття уряду - не божевілля, а просто відбиток реальності.

На нове керівництво США чекає багато роботи. Багато що може зазнати невдачі. Крім того, ці люди, попри великий досвід, так само помилятимуться. Вони так само, як і їхні попередники, час від часу ухвалюватимуть рішення на користь докорінних інтересів США та діятимуть, зокрема, і всупереч бажанням своїх близьких союзників. Тож приводу для наївної похвали без жодних застережень немає, але для відчутного полегшення - все ж є.

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