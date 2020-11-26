Коментар: Майбутній уряд Джо Байдена - світло надії в кінці тунелю

У новому уряді США Джо Байдена будуть представлені не просто експерти з доброю репутацією - серед них будуть чорні, латиноамериканці, жінки. Це нарешті відображатиме американську реальність, вважає Кароліна Чімой.
Здається, ніби можна й справді почути, як світ видихає з полегшенням. Те, кого новообраний американський президент Джо Байден днями представив як майбутніх міністрів свого уряду, свідчить про радикальну зміну курсу політики США.
Нарешті. У майбутньому головними темами повідомлень у ЗМІ, що пов'язані зі США, уже не будуть найбожевільніші повідомлення в Twitter та найгучніші теорії змови. Знову говоритимуть по суті - про політичні стратегії та концепції. Знову дискутуватимуть про мультилатералізм, про глобальні альянси та спільні політичні цілі на міжнародному порядку денному. Серед них надалі залишатиметься питання, як бути з Китаєм, але грати м'язами ніхто вже не буде. Те ж стосується Куби, Венесуели, Ірану, Афганістану та всіх інших великих зовнішньополітичних осередків криз.
Зараз знову можна впізнати стару Америку, яка знову стає актуальною: країну, політичне керівництво якої перед цим проявило себе як експерти у своїй галузі, керівництво із розумом і знаннями, але передусім - із багаторічним досвідом.
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Тут і Ентоні Блінкен, багаторічний дипломат, який твердо вірить у глобальні альянси та хотів би саме з цієї позиції дати відсіч Китаю. Або ж Джанет Єллен, перша жінка, що очолюватиме міністерство фінансів. Алехандро Майоркас на чолі міністерства внутрішньої безпеки - це чоловік, який колись сам імігрував до США з Куби і тепер, зокрема, відповідатиме за кордон із Мексикою. У Європі приводом для радощів став передусім вибір Джона Керрі як спецпосланника президента з питань клімату. Керрі був одним із архітекторів Паризької кліматичної угоди. Таким чином, Джо Байден матиме в команді людину, яка вже роками віддано і всіма силами бореться із кліматичною кризою. Крім того, Керрі має хороші особисті контакти по всьому світу, і завдяки лише ним самим зможе знаходити союзників серед інших країн.
Майбутній уряд Джо Байдена не лише нагадує про стару роль США як лідера у світі, ключовим у якому часто були ідеології та принципи. Ба більше - можна сподіватися на те, що це не просто повернення старого, а що майбутнє може бути навіть кращим за минуле. Адже уряд буде не лише сповнений експертів, але й нарешті відображатиме американську реальність у тому, що стосується розмаїття суспільства. Афро- та латиноамериканці, азіати та жінки будуть уперше представлені в уряді настільки широко. Кожен обов'язково внесе у його роботу досвід, притаманний лише своїй соціальній групі, а також відповідні навички. Який же це виграш!
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Джо Байден - не лише перший новообраний президент із небілою віцепрезиденткою, але й перший президент, який намагається відобразити цінне розмаїття цієї країни.
Але шлях до майбутнього не буде простим. Від того, яка політична сила здобуде більшість у Сенаті (після другого туру виборів двох сенаторів у статі Джорджія, які відбудуться 5 січня. - Ред.), залежить і те, з якими викликами доведеться зіткнутися новому уряду. Якщо більшість у верхній палаті Конгресу США залишиться в руках республіканців, вони встромлятимуть палки в колеса президенту всюди, де лише можна, аби завадити йому реалізувати свої плани.
Інше надскладне завдання для Байдена - переконати у необхідності його політики понад 70 мільйонів американців, які проголосували за чинного президента Дональда Трампа. Переконати їх у цінності демократії, яка спирається на міжнародну співпрацю, та в тому, що розмаїття уряду - не божевілля, а просто відбиток реальності.
На нове керівництво США чекає багато роботи. Багато що може зазнати невдачі. Крім того, ці люди, попри великий досвід, так само помилятимуться. Вони так само, як і їхні попередники, час від часу ухвалюватимуть рішення на користь докорінних інтересів США та діятимуть, зокрема, і всупереч бажанням своїх близьких союзників. Тож приводу для наївної похвали без жодних застережень немає, але для відчутного полегшення - все ж є.
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