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Вільям Барр

Вільям Барр - американський політичний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вільям Барр".

Вільям Барр обімав посаду генерального прокурора США за президентсва Дональда Трампа, а саме з 2018 до 2020 року. Критики закидали Вільяму Барру надмірну лояльність до Трампа, через що очолюване ним міністерство юстиції ризикувало втратити свою традиційну незалежність. А демократи неодноразово звинувачували його в тому, що він діяв радше як особистий адвокат Трампа, а не гепрокурор. Після виборів у США в листопаді 2020 року Вільям Барр, однак, заперечив твердження Трампа про маніпуляції під час голосування і подав після цього у відставку. Вільям Барр був другим генеральним прокурором в адміністрації Трампа. Його попередником був Джефф Сешнс, якого Трамп звільнив у 2018 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Генеральний прокурор США Вільям Барр подав у відставку

Генеральний прокурор США Вільям Барр подав у відставку 15.12.2020

Вільям Барр публічно заперечував закиди Дональда Трампа щодо фальсифікацій на виборах президента США. Його відставка була очікуваною.
Мін'юст США не виявив шахрайства на виборах президента - генпрокурор

Мін'юст США не виявив шахрайства на виборах президента - генпрокурор 02.12.2020

Генпрокурор США заявив, що міністерство юстиції не виявило випадків шахрайства на виборах президента США. Натомість у Трампа заявили, що розслідування проводилося недостатньо ретельно.
Генпрокурор США наказав перевірити закиди у порушеннях на виборах

Генпрокурор США наказав перевірити закиди у порушеннях на виборах 10.11.2020

Генеральний прокурор США написав листа прокурорам з вимогою перевірки звинувачень у порушеннях на виборах перед тим, як штати затвердять результати голосування.
Трамп звільнив нью-йоркського прокурора Бермана - міністр юстиції

Трамп звільнив нью-йоркського прокурора Бермана - міністр юстиції 21.06.2020

Раніше міністр юстиції і генпрокурор США Вільям Барр оголосив про намір нью-йоркського прокурора Джеффрі Бермана піти у відставку, проте той спростував цю заяву. Тоді Барр, вочевидь, попросив Трампа звільнити Бермана.
Понад 1100 ексспівробітників мін'юсту США вимагають відставки генпрокурора

Понад 1100 ексспівробітників мін'юсту США вимагають відставки генпрокурора 16.02.2020

Колишні співробітники мін'юсту США вимагають відставки генерального прокурора Вільяма Барра, який, на їхню думку, виявив упередженість щодо одного з обвинувачених у справі про можливі зв'язки Трампа з Кремлем.
Генпрокурор США відмовився свідчити в Палаті представників

Генпрокурор США відмовився свідчити в Палаті представників 02.05.2019

Генеральний прокурор Вільям Барр відмовився брати участь у слуханнях у Палаті представників Конгресу в справі щодо доповіді Мюллера про можливі зв'язки американського президента Дональда Трампа з Росією.
Міністра юстиції США допитали в Сенаті через звіт спецпрокурора Мюллера

Міністра юстиції США допитали в Сенаті через звіт спецпрокурора Мюллера 01.05.2019

Під час слухань у комітеті Сенату міністр юстиції США Вільям Барр рішуче відкинув критику демократів щодо свого висновку про звіт спецпрокурора Робетра Мюллера та знову захищав президента Дональда Трампа.
Генпрокурор США: Розслідування не виявило змови між Трампом та Росією

Генпрокурор США: Розслідування не виявило змови між Трампом та Росією 18.04.2019

В США оприлюднили доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера щодо ймовірного втручання Росії у вибори американського президента у 2016 році. Трамп заявив, що "гра закінчена".
Доповідь спецпрокурора Мюллера щодо впливу РФ на вибори в США оприлюднять 18 квітня

Доповідь спецпрокурора Мюллера щодо впливу РФ на вибори в США оприлюднять 18 квітня 16.04.2019

Розслідування ймовірного впливу РФ на вибори в США тривало майже два роки. Дані, що стосуються джерел зі спецслужб, не будуть доступні для загалу, заявив генпрокурор США Вільям Барр.
Трамп заявив, що не читав доповідь Мюллера

Трамп заявив, що не читав доповідь Мюллера 06.04.2019

Американський президент заявив, що має право прочитати повну доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера щодо розслідування ймовірного втручання Росії в американські вибори, але не зробив цього.
Демократи вимагають публікації всієї доповіді Мюллера щодо зв'язків Трампа з РФ

Демократи вимагають публікації всієї доповіді Мюллера щодо зв'язків Трампа з РФ 25.03.2019

Лист генпрокурора Барра про відсутність доказів втручання Кремля у вибори в США "викликає більше запитань, ніж дає відповідей", заявила спікерка Палати представників.
Спецпрокурор США Мюллер завершив розслідування щодо Росії

Спецпрокурор США Мюллер завершив розслідування щодо Росії 23.03.2019

Спецпрокурор Роберт Мюллер передав доповідь про ймовірне втручання Кремля в президентські вибори у США американському генпрокурору Вільяму Барру.
Конгрес США вимагає розкрити результати розслідування зв'язків Трампа з РФ

Конгрес США вимагає розкрити результати розслідування зв'язків Трампа з РФ 14.03.2019

Палата представників Конгресу США хоче зробити публічною доповідь спецпрокурора Мюллера про результати розслідування щодо втручання Росії в американські вибори. Існують побоювання, що Трамп хоче приховати її.

Розслідування Мюллера щодо РФ може завершитися до 3 березня - ЗМІ

Розслідування Мюллера щодо РФ може завершитися до 3 березня - ЗМІ 21.02.2019

У міністерстві юстиції США можуть оголосити про завершення розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо Росії до 3 березня, повідомляють американські ЗМІ.
Сенат США затвердив генпрокурором кандидата Трампа

Сенат США затвердив генпрокурором кандидата Трампа 14.02.2019

Новим генпрокурором США призначений Вільям Барр, який на початку 90-х вже обіймав цю посаду. Демократи критикують його через можливість втручання у розслідування зв'язків Трампа з Москвою.
Трамп визначився із кандидатурами генпрокурора і представниці в ООН

Трамп визначився із кандидатурами генпрокурора і представниці в ООН 07.12.2018

На посаду генпрокурора США Дональд Трамп запропонував кандидатуру Вільяма Барра, який уже обіймав цю посаду за президентства Буша-старшого. Також президент США пропонує призначити Хізер Науерт представницею США в ООН.