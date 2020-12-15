Вільям Барр - американський політичний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вільям Барр".

Вільям Барр обімав посаду генерального прокурора США за президентсва Дональда Трампа, а саме з 2018 до 2020 року. Критики закидали Вільяму Барру надмірну лояльність до Трампа, через що очолюване ним міністерство юстиції ризикувало втратити свою традиційну незалежність. А демократи неодноразово звинувачували його в тому, що він діяв радше як особистий адвокат Трампа, а не гепрокурор. Після виборів у США в листопаді 2020 року Вільям Барр, однак, заперечив твердження Трампа про маніпуляції під час голосування і подав після цього у відставку. Вільям Барр був другим генеральним прокурором в адміністрації Трампа. Його попередником був Джефф Сешнс, якого Трамп звільнив у 2018 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.