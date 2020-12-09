 Генеральний прокурор США Вільям Барр подав у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2020

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Новини

Генеральний прокурор США Вільям Барр подав у відставку

Вільям Барр публічно заперечував закиди Дональда Трампа щодо фальсифікацій на виборах президента США. Його відставка була очікуваною.

Генеральний прокурор США, міністр юстиції Вільям Барр подав у відставку

Генеральний прокурор США, міністр юстиції Вільям Барр подав у відставку

Генеральний прокурор США, міністр юстиції Вільям Барр подав у відставку. Про це ввечері у понеділок, 14 грудня, повідомив чинний президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

"Наші відносини були дуже хорошими, він зробив видатну роботу!", - написав Трамп, додавши, що Барр залишить посаду перед Різдвом, "щоб провести свята зі своєю родиною".

Як зауважує інформагентство AFP, відставка Барра не є несподіванкою. На початку грудня він виступив із заявою, в якій стверджував про відсутність доказів масштабних фальсифікацій на виборах президента США. Цим самим він заперечив слова Трампа, який продовжує не визнавати свою поразку і твердить про масові фальсифікації, не надаючи при цьому жодних доказів. З того часу було очікуваним, що Барр залишить посаду генпрокурора ще до завершення повноважень Трампа 20 січня.

Тим часом високопоставлений представник Білого дому заявив, що Барр подав у відставку за власним бажанням. "Його не змушували подати у відставку", - цитує посадовця AFP.

Як повідомив Дональд Трамп, обов'язки генерального прокурора тимчасово виконуватиме заступник генпрокурора Джефф Розен.

Критики закидали Барру надмірну лояльність до Трампа, через що очолюване ним міністерство юстиції ризикувало втратити свою традиційну незалежність. А демократи неодноразово звинувачували його в тому, що він діяв радше як особистий адвокат Трампа, а не гепрокурор.

Барр був другим генеральним прокурором в адміністрації Трампа. Його попередником був Джефф Сешнс, якого Трамп звільнив у 2018 році. 

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