 Генпрокурор США наказав перевірити закиди у порушеннях на виборах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2020

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Новини

Генпрокурор США наказав перевірити закиди у порушеннях на виборах

Генеральний прокурор США написав листа прокурорам з вимогою перевірки звинувачень у порушеннях на виборах перед тим, як штати затвердять результати голосування.

Генеральний прокурор США Вільям Барр

Генеральний прокурор США Вільям Барр

У листі до федеральних прокурорів генеральний прокурор Сполучених Штатів Вільям Барр авторизував розслідування звинувачень у порушеннях під час виборів президента. Про це у понеділок, 9 листопада, повідомили такі американські ЗМІ, як New York Times, Washington Post та інші.

Барр нагадав у своєму листі про те, що федеральні прокурори мають дослідити звинувачення у виборчих порушеннях перед тим, як штати затвердять результати голосування у найближчі тижні. За даними AFP, Барр наголосив, що спрямоване прокурорам доручення не означає, що його відомство наразі має підтвердження про ймовірні фальсифікації на виборах. 

Зазвичай прокурори мають можливість діяти лише після оголошення остаточних результатів. Це може тривати дні чи тижні після дня виборів, в залежності від законів конкретного штату. Штати, своєю чергою, мають прозвітувати перед Вашингтоном про затверджені остаточні результати не пізніше 8 грудня, повідомляє інформаційна агенція dpa.

 

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Трамп продовжує говорити про "фальсифікації"

Чинний президент США Дональд Трамп, досі відмовляється визнавати перемогу свого суперника від Демократичної партії Джо Байдена, якого більшість американських ЗМІ вже оголосили переможцем виборчих перегонів. Трамп наполягає на тому, що під час виборів відбулися масові порушення, а демократи "вкрали" у нього перемогу. Команда глави Білого дому запустила низку судових позовів з метою опротестувати результати голосування у спірних штатах. Водночас ані Трамп, ані його соратники поки не надали жодних доказів на підтвердження своїх звинувачень.

При цьому закиди Трампа не підтримують навіть деякі члени Республіканської партії, а розрахований на аудиторію прихильників цієї партії телеканал Fox News навіть припинив у понеділок, 9 листопада, трансляцію пресконференції команди чинного президента, на якій знову озвучувалися звинувачення у "фальсифікаціях" на виборах у США. Ведучий Нейл Кавуто заявив, що без жодних деталей на підтвердження подібних закидів він не може дозволити собі "продовжувати показувати це" власній аудиторії.

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Байден хоче примирення із прихильниками Трампа

Після того, як американські ЗМІ оголосили Байдена переможецем виборів президента, він виступив із промовою в якій закликав прихильників чинного глави Білого дому "дати шанс одне одному". За його словами, обидві сторони мають припинити вважати опонентів ворогами. "Ми - не вороги. Ми - американці", - заявив Байден.

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Перша промова майбутнього президента Байдена (08.11.2020)

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