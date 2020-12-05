Після перерахунку голосів: Трамп знову вимагає перегляду результатів виборів у Джорджії

Чинний президент США Дональд Трамп продовжує заявляти про свою перемогу на президентських виборах у країні й вимагає ще раз переглянути результати волевиявлення у штаті Джорджія навіть після перерахунку голосів, який удруге засвідчив перемогу його опонента Джо Байдена.

Трамп закликав губернатора штату республіканця Брайана Кемпа скликати спеціальне засідання законодавчих органів штату та розглянути питання про можливий перегляд результатів президентських виборів 3 листопада на його території. Про це президент США написав у соцмережі Twitter в суботу, 5 грудня.

Трамп, зокрема, стверджує, що у Джорджії не провели перевірки підписів людей, які голосували. "Принаймні негайно скличте спеціальну сесію законодавчих зборів. Це ви можете зробити легко й негайно", - додав він.

За даними американських ЗМІ, Трамп наполягав на цьому і під час телефонної розмови з Кемпом напередодні, але губернатор йому відмовив.

Перший виступ Трампа на мітингу після виборів

Діючий президент США також долучився до передвиборчої кампанії у Джорджії на підтримку двох кандидатів від республіканців, які борються за крісла в Сенаті. У своєму першому виступі перед прихильниками після виборів Трамп продовжував стверджувати про свою перемогу на виборах у США. "Вони обдурили і сфальсифікували наші президентські вибори, але ми все одно переможемо", - заявив Трамп перед натовпом прихильників.

Він наголосив, що й далі подаватиме судові позови, зокрема, до Верховного суду США. Трамп наполягає на нібито сотнях тисяч незаконних голосів. При цьому ані він, ані його команда не надали жодних доказів порушень на виборах, а попередні судові позови його команди судді не задовольняли.

Питання контролю над верхньою палатою Конгресу США остаточно вирішиться 5 січня 2021 року під час другого туру виборів у штаті Джорджія, де на кону стоять відразу два сенатських мандати.

У Джорджії вже перераховували голоси - підтвердили перемогу Байдена

Раніше, 4 грудня, штаб Трампа подав позов до суду штату Джорджія про визнання недійсними результатів виборів. За його версією, "були задокументовані десятки тисяч незаконно відданих голосів", хоча представники штабу Трампа не навели фактів, які підтверджували би ці твердження.

Влада Джорджії 20 листопада вже проводили повторний перерахунок голосів, який підтвердив перемогу в штаті демократа Джо Байдена. Трамп набрав 49,25 відсотка голосів, а Байден - 49,51 відсотка. Перемога у Джорджії дає кандидату 16 голосів вибірників. Байден став першим демократом, який здобув перемогу в Джорджії з 1992 року.

Засідання виборників

Офіційно переможця виборів президента США оголошують 538 членів колегії виборників, голосування яких заплановане на 14 грудня. У федеральному законодавстві Сполучених Штатів немає норм, які б зобов'язували виборників голосувати так чи інакше. Утім, деякі штати наказують своїм виборникам обіцяти голосувати відповідно до волевиявлення жителів. Підтримка іншого кандидата або відмова від голосування вважаються порушенням клятви й у 24 штатах караються законом. Цю норму цього року підтвердив Верховний суд США. За даними ЗМІ, поки немає підстав припускати, що хтось із виборників, які 14 грудня мають підтримати Джо Байдена, відмовиться це зробити.

Новий президент США обійме посаду 20 січня 2021 року після церемонії інавгурації, яка відбудеться на сходах Капітолія у Вашингтоні. До цього команда Байдена визначатиметься з розподілом посад у майбутній адміністрації.

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Процедура передачі влади почалася

7 листопада, після того як низка провідних американських ЗМІ спрогнозували перемогу Джо Байдена, чинний президент США Дональд Трамп заявив, що відмовляється визнавати результати виборів. Однак наприкінці листопада Трамп все ж підтримав рішення Управління служб загального призначення США (GSA) щодо початку процедури передачі президентської влади у країні.

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