Вибори в США: Байден офіційно отримав достатньо голосів виборників для перемоги

Згідно з офіційними результатами голосування в Каліфорнії, Байден подолав необхідний для його перемоги бар'єр. Тепер у нього достатньо голосів виборників для перемоги на виборах президента США.
Американський штат Каліфорнія у п'ятницю, 4 грудня, офіційно підбив підсумки виборів президента США на своїй території. На них переміг демократ Джо Байден, що принесло йому 55 голосів виборників від цього штату, у якому традиційно підтримують демократів.
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Таким чином кількість виборників, які на засіданні колегії 14 грудня можуть проголосувати за Байдена, сягнула 279. Це дозволило Байдену подолати необхідний для перемоги бар'єр у 270 голосів, передає агентство новин AP.
"Мова йде про юридичну віху - перша, яка має подібний статус. Все, про що ми говорили до цього, базувалося на прогнозах", - пояснив професор права в Університеті штату Огайо Едвард Фоулі.
Офіційно переможця виборів президента США оголошують 538 членів колегії виборників, голосування яких заплановано на 14 грудня. У федеральному законодавстві Сполучених Штатів немає норм, які б зобов'язували виборників голосувати тим або іншим чином. Утім, деякі штати наказують своїм виборникам обіцяти голосувати відповідно до волевиявлення жителів. Підтримка іншого кандидата або відмова від голосування вважаються порушенням клятви і у 24 штатах караються законом. Цю норму цього року підтвердив Верховний суд США. За даними AP, поки немає підстав припускати, що хтось із виборників, які 14 грудня мають підтримати Джо Байдена, відмовиться це зробити.
Новий президент обійме посаду 20 січня 2021 року після церемонії інавгурації, яка відбудеться на сходах Капітолія у Вашингтоні. До цього команда Байдена визначатиметься з розподілом посад у майбутній адміністрації.
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7 листопада, після того як низка провідних американських ЗМІ спрогнозували перемогу Джо Байдена, чинний президент США Дональд Трамп заявив, що відмовляється визнавати результати виборів. Глава Білого дому кілька тижнів не визнавав поразки, намагаючись оскаржити підсумки голосування в судах. Однак наприкінці листопада Трамп все ж підтримав рішення Управління служб загального призначення США (GSA) щодо початку процедури передачі президентської влади у країні.
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