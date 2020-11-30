Вибори в США: Байден офіційно отримав достатньо голосів виборників для перемоги

Американський штат Каліфорнія у п'ятницю, 4 грудня, офіційно підбив підсумки виборів президента США на своїй території. На них переміг демократ Джо Байден, що принесло йому 55 голосів виборників від цього штату, у якому традиційно підтримують демократів.

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Таким чином кількість виборників, які на засіданні колегії 14 грудня можуть проголосувати за Байдена, сягнула 279. Це дозволило Байдену подолати необхідний для перемоги бар'єр у 270 голосів, передає агентство новин AP.

"Мова йде про юридичну віху - перша, яка має подібний статус. Все, про що ми говорили до цього, базувалося на прогнозах", - пояснив професор права в Університеті штату Огайо Едвард Фоулі.

Засідання виборників

Офіційно переможця виборів президента США оголошують 538 членів колегії виборників, голосування яких заплановано на 14 грудня. У федеральному законодавстві Сполучених Штатів немає норм, які б зобов'язували виборників голосувати тим або іншим чином. Утім, деякі штати наказують своїм виборникам обіцяти голосувати відповідно до волевиявлення жителів. Підтримка іншого кандидата або відмова від голосування вважаються порушенням клятви і у 24 штатах караються законом. Цю норму цього року підтвердив Верховний суд США. За даними AP, поки немає підстав припускати, що хтось із виборників, які 14 грудня мають підтримати Джо Байдена, відмовиться це зробити.

Новий президент обійме посаду 20 січня 2021 року після церемонії інавгурації, яка відбудеться на сходах Капітолія у Вашингтоні. До цього команда Байдена визначатиметься з розподілом посад у майбутній адміністрації.

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Процедура передачі влади почалася

7 листопада, після того як низка провідних американських ЗМІ спрогнозували перемогу Джо Байдена, чинний президент США Дональд Трамп заявив, що відмовляється визнавати результати виборів. Глава Білого дому кілька тижнів не визнавав поразки, намагаючись оскаржити підсумки голосування в судах. Однак наприкінці листопада Трамп все ж підтримав рішення Управління служб загального призначення США (GSA) щодо початку процедури передачі президентської влади у країні.

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США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд Ентоні Блінкен, державний секретар США Блінкен вже довгий час є довіреною особою майбутнього американського президента Джо Байдена. Він працював в адміністраціях президентів Білла Клінтона та Барака Обами. За останнього він був заступником радника з питань нацбезпеки та заступником держсекретаря США, Байден тоді був віцепрезидентом. Блінкена вважають одним із архітекторів атомної угоди з Іраном, з якої США згодом вивів Дональд Трамп.

США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд Джон Керрі, спецпосланник президента США з питань клімату Колишній держсекретар США Джон Керрі обійме посаду спеціального посланника президента Байдена з питань клімату. З 1983 до 2013 року Керрі був сенатором від штату Массачусетс, після чого очолив Держдеп в другій адміністрації Обами. Саме Керрі підписав Паризьку кліматичну угоду від імені США у 2015 році - а вже через два роки Дональд Трамп вивів Вашингтон з цієї угоди.

США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд за президентства Обами обіймала посади у Державному департаменті між 2013 та 2017 р. Серед іншого, Томас-Грінфілд обіймала посаду помічниці держсекретаря США з питань африканських країн південніше Сахари під час спалаху Еболи у регіоні.

США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки Майоркас має кубинське коріння і за часів Обами очолював Службу громадянства та імміграції, зокрема відповідав за виконання програми DACA, яка дозволила так званим "мрійникам" (нелегально прибулим до США у неповнолітньому віці) легалізуватися. У разі затвердження на посаду, він стане першим мігрантом та латиноамериканцем, який очолить відомство внутрішньої безпеки.

США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки Салліван вже був радником віцепрезидента Байдена з питань національної безпеки у 2013-2014 роках. Крім того, він був заступником Гілларі Клінтон, коли та очолювала Держдепартамент.

США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд Евріл Хейнс, директорка національної розвідки Хейнс була першою жінкою на посаді заступниці глави ЦРУ у період між 2013-2015 роками, а відтак перейшла на роботу до Держдепартаменту, де працювала заступницею радника з питань національної безпеки. У разі затвердження на посаді, вона стане першою жінкою на чолі американської розвідки. Автор: Девіс Ванопдорп

