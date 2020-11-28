Аризона та Вісконсин офіційно підтвердили перемогу Байдена

Представники влади Аризони і Вісконсина офіційно підтвердили перемогу демократа Джо Байдена в цих двох штатах в результаті підрахунку голосів на виборах президента США. Як показують оприлюднені ввечері понеділка, 30 листопада, дані, у Вісконсині відрив Байдена від чинного глави держави, республіканця Дональда Трампа, становив близько 20 тисяч голосів. В Аризоні, де Трамп відстав від суперника на 10,5 тисячі голосів, кандидату від Демократичної партії вдалося обійти республіканця вперше з 1996 року.

Аризону в Сенаті представлятиме демократ

Підтвердження підсумків голосування в Аризоні означає також перемогу демократа Марка Келлі на виборах в Сенат. Келлі змінить у верхній палаті Конгресу республіканку Марту Максаллі. Таким чином, демократи в майбутньому Сенаті отримують вже 48 місць з 100, тоді як в дотеперішньому складі вони мали 47.

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Команда Трампа, який не бажав визнавати перемогу Байдена, ініціювала перерахунок голосів в низці штатів. Тільки в Вісконсині витрати на процедуру склали 7,9 мільйона доларів, повідомила виборча комісія штату. За місцевим законодавством, витрати оплатить команда Трампа.

Як повідомлялося, Джо Байден, за даними провідних ЗМІ країни, на виборах в США 3 листопада заручився достатньою кількістю голосів Колегії виборників для перемоги над Дональдом Трампом. Церемонія інавгурації нового президента має відбутися 20 січня.

Нинішній глава Білого дому не визнає своєї поразки, намагаючись оскаржити підсумки голосування в судах. Трамп та його команда заявили про масштабні фальсифікації під час виборів президента, але жодних доказів не надали. Як наслідок чимало судів відхиляють надані командою Трампа позови щодо фальсифікацій виборів.

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