Аризона та Вісконсин офіційно підтвердили перемогу Байдена

Представники влади Аризони і Вісконсина офіційно підтвердили перемогу демократа Джо Байдена в цих двох штатах в результаті підрахунку голосів на виборах президента США. Як показують оприлюднені ввечері понеділка, 30 листопада, дані, у Вісконсині відрив Байдена від чинного глави держави, республіканця Дональда Трампа, становив близько 20 тисяч голосів. В Аризоні, де Трамп відстав від суперника на 10,5 тисячі голосів, кандидату від Демократичної партії вдалося обійти республіканця вперше з 1996 року.
Аризону в Сенаті представлятиме демократ
Підтвердження підсумків голосування в Аризоні означає також перемогу демократа Марка Келлі на виборах в Сенат. Келлі змінить у верхній палаті Конгресу республіканку Марту Максаллі. Таким чином, демократи в майбутньому Сенаті отримують вже 48 місць з 100, тоді як в дотеперішньому складі вони мали 47.
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Команда Трампа, який не бажав визнавати перемогу Байдена, ініціювала перерахунок голосів в низці штатів. Тільки в Вісконсині витрати на процедуру склали 7,9 мільйона доларів, повідомила виборча комісія штату. За місцевим законодавством, витрати оплатить команда Трампа.
Як повідомлялося, Джо Байден, за даними провідних ЗМІ країни, на виборах в США 3 листопада заручився достатньою кількістю голосів Колегії виборників для перемоги над Дональдом Трампом. Церемонія інавгурації нового президента має відбутися 20 січня.
Нинішній глава Білого дому не визнає своєї поразки, намагаючись оскаржити підсумки голосування в судах. Трамп та його команда заявили про масштабні фальсифікації під час виборів президента, але жодних доказів не надали. Як наслідок чимало судів відхиляють надані командою Трампа позови щодо фальсифікацій виборів.
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Ентоні Блінкен, державний секретар США
Блінкен вже довгий час є довіреною особою майбутнього американського президента Джо Байдена. Він працював в адміністраціях президентів Білла Клінтона та Барака Обами. За останнього він був заступником радника з питань нацбезпеки та заступником держсекретаря США, Байден тоді був віцепрезидентом. Блінкена вважають одним із архітекторів атомної угоди з Іраном, з якої США згодом вивів Дональд Трамп.
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США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд
Джон Керрі, спецпосланник президента США з питань клімату
Колишній держсекретар США Джон Керрі обійме посаду спеціального посланника президента Байдена з питань клімату. З 1983 до 2013 року Керрі був сенатором від штату Массачусетс, після чого очолив Держдеп в другій адміністрації Обами. Саме Керрі підписав Паризьку кліматичну угоду від імені США у 2015 році - а вже через два роки Дональд Трамп вивів Вашингтон з цієї угоди.
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США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд
Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН
Лінда Томас-Грінфілд за президентства Обами обіймала посади у Державному департаменті між 2013 та 2017 р. Серед іншого, Томас-Грінфілд обіймала посаду помічниці держсекретаря США з питань африканських країн південніше Сахари під час спалаху Еболи у регіоні.
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США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд
Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки
Майоркас має кубинське коріння і за часів Обами очолював Службу громадянства та імміграції, зокрема відповідав за виконання програми DACA, яка дозволила так званим "мрійникам" (нелегально прибулим до США у неповнолітньому віці) легалізуватися. У разі затвердження на посаду, він стане першим мігрантом та латиноамериканцем, який очолить відомство внутрішньої безпеки.
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США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд
Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки
Салліван вже був радником віцепрезидента Байдена з питань національної безпеки у 2013-2014 роках. Крім того, він був заступником Гілларі Клінтон, коли та очолювала Держдепартамент.
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США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд
Евріл Хейнс, директорка національної розвідки
Хейнс була першою жінкою на посаді заступниці глави ЦРУ у період між 2013-2015 роками, а відтак перейшла на роботу до Держдепартаменту, де працювала заступницею радника з питань національної безпеки. У разі затвердження на посаді, вона стане першою жінкою на чолі американської розвідки.
Автор: Девіс Ванопдорп