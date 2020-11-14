Вибори в США: перерахунок голосів підтвердив перемогу Байдена в Джорджії

Результати перерахунку голосів, поданих у Джорджії під час виборів президента США, підтвердили перемогу демократа Джо Байдена в цьому штаті. Про це в четвер, 20 листопада, заявив віцегубернатор Джорджії Бред Раффенспергер.

Після перерахунку бюлетенів в усіх 159 округах чинний президент, республіканець Дональд Трамп набрав 2 462 857 голосів, тоді як Байден - 2 475 141. Отже, перевага демократа склала 12 284 голоси. Раніше відрив Байдена становив 12 780 голосів. "Перший в історії штату повний аудит підтвердив ім'я переможця", - заявив Раффенспергер.

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Утім, за повідомленнями американських ЗМІ, через надзвичайно малий розрив - менш ніж пів відсотка голосів - республіканці можуть вимагати нового перерахунку - цього разу із застосуванням сканерів. Перший перерахунок провели в штаті вручну.

Нагадаємо, що президентські вибори відбулися в США 3 листопада. Згідно з прогнозами провідних американських ЗМІ, Байден здобув на них перемогу, отримавши 306 голосів виборників, проте Трамп досі не визнав своєї поразки та заявляє про масштабні фальсифікації.

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