 Twitter додає до твітів Трампа примітку про перемогу Байдена на виборах у США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2020

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Новини

Twitter додає до твітів Трампа примітку про перемогу Байдена на виборах у США

Повідомлення Дональда Трампа у соцмережі Twitter, в яких він піддає сумніву результати виборів президента США, маркуються приміткою про перемогу на виборах Джо Байдена.

Аккаунт Дональда Трампа у Twitter

Аккаунт Дональда Трампа у Twitter

Соціальна мережа Twitter почала позначати повідомлення президента США Дональда Трампа щодо результатів президентських виборів новою приміткою: "Офіційні виборчі органи визнали Джо Байдена переможцем президентських виборів у США".

Побачити нову примітку в повідомленнях на Twitter можна найпізніше з вечора суботи, 19 грудня. Утім, нею позначені і більш ранні повідомлення Дональда Трампа, у яких він досі висловлює сумніви щодо результатів президентських виборів у США.

Як відомо, до цього часу соцмережа позначала більшість твітів Трампа про вибори приміткою "спірний контент", яка давала зрозуміти, що висловлені президентом США припущення щодо фальсифікацій на виборах мають сумнівний характер.

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Нагадаємо, 3 листопада у США відбулись президентські вибори. Поки не були оголошені їхні офіційні результати, за даними підрахунку голосів у різних штатах, лідером на них спостерігачі називали демократа Джо Байдена. Республіканець Дональд Трамп не визнавав результати виборів і заявляв, що вони були сфальсифіковані. Утім, ні Трамп, ні його виборчий штаб не наводили прикладів ймовірних фальсифікацій.

14 грудня колегія виборників США підтвердила перемогу Байдена на виборах президента країни. Як і очікувалося, Байден отримав 306 із 538 голосів виборників, що значно перевищує необхідний для перемоги мінімум у 270 голосів. Його суперник Трамп, який досі не визнає своєї поразки, отримав 232 голоси.

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