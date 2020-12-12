Twitter додає до твітів Трампа примітку про перемогу Байдена на виборах у США

Повідомлення Дональда Трампа у соцмережі Twitter, в яких він піддає сумніву результати виборів президента США, маркуються приміткою про перемогу на виборах Джо Байдена.
Соціальна мережа Twitter почала позначати повідомлення президента США Дональда Трампа щодо результатів президентських виборів новою приміткою: "Офіційні виборчі органи визнали Джо Байдена переможцем президентських виборів у США".
Побачити нову примітку в повідомленнях на Twitter можна найпізніше з вечора суботи, 19 грудня. Утім, нею позначені і більш ранні повідомлення Дональда Трампа, у яких він досі висловлює сумніви щодо результатів президентських виборів у США.
Як відомо, до цього часу соцмережа позначала більшість твітів Трампа про вибори приміткою "спірний контент", яка давала зрозуміти, що висловлені президентом США припущення щодо фальсифікацій на виборах мають сумнівний характер.
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Нагадаємо, 3 листопада у США відбулись президентські вибори. Поки не були оголошені їхні офіційні результати, за даними підрахунку голосів у різних штатах, лідером на них спостерігачі називали демократа Джо Байдена. Республіканець Дональд Трамп не визнавав результати виборів і заявляв, що вони були сфальсифіковані. Утім, ні Трамп, ні його виборчий штаб не наводили прикладів ймовірних фальсифікацій.
14 грудня колегія виборників США підтвердила перемогу Байдена на виборах президента країни. Як і очікувалося, Байден отримав 306 із 538 голосів виборників, що значно перевищує необхідний для перемоги мінімум у 270 голосів. Його суперник Трамп, який досі не визнає своєї поразки, отримав 232 голоси.