Колегія виборників США підтвердила обрання Байдена президентом

Колегія виборників США під час голосування у понеділок, 14 грудня, підтвердила перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента країни. Як і очікувалося, Байден отримав 306 із 538 голосів виборників, що значно перевищує необхідний для перемоги мінімум у 270 голосів. Його суперник, чинний президент Дональд Трамп, який досі не визнає своєї поразки, отримав 232 голоси, передає інформагентство AFP.

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Ці результати голосування Колегії виборників збігаються з підсумками виборів 3 листопада у всіх штатах. Голосування виборників, як правило, є формальністю, однак цього року до нього прикута особлива увага через те, що команда Дональда Трампа не полишає спроби оскаржити результати виборів у судах.

Що стосується загального числа голосів на виборах президента США, то Байдена підтримали понад 81 мільйон американців, що приблизно на сім мільйонів більше, ніж Трампа. Колишній віцепрезидент здобув 51,3 відсотка голосів, а Трамп - 46,8 відсотка.

Згідно з конституцією, президента США обирає не безпосередньо народ, а виборники, яких призначають на рівні штату. Разом вони утворюють Колегію виборників. Традиційно голосування виборників відбувалося не централізовано в одному місці, а у відповідних штатах.

Результат повинен затвердити Конгрес США. Очікується, що 6 січня 2021 року відбудеться спільне засідання Сенату і Палати представників, на якому буде оголошено підрахунок голосів виборників. 20 січня має відбутися інавгурація Джо Байдена, він стане 46-м президентом в історії США.

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