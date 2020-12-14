 Колегія виборників США підтвердила обрання Байдена президентом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Колегія виборників США підтвердила обрання Байдена президентом

Джо Байден отримав 306 голосів виборників, в той час як Дональд Трамп - 232. Для перемоги на виборах президента США необхідні 270 голосів виборників.

Колегія виборників США підтримала обрання Джо Байдена президентом

Колегія виборників США підтримала обрання Джо Байдена президентом

Колегія виборників США під час голосування у понеділок, 14 грудня, підтвердила перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента країни. Як і очікувалося, Байден отримав 306 із 538 голосів виборників, що значно перевищує необхідний для перемоги мінімум у 270 голосів. Його суперник, чинний президент Дональд Трамп, який досі не визнає своєї поразки, отримав  232 голоси, передає інформагентство AFP.

Читайте також: Вибори президента США: Верховний суд відхилив позов на користь Трампа

Ці результати голосування Колегії виборників збігаються з підсумками виборів 3 листопада у всіх штатах. Голосування виборників, як правило, є формальністю, однак цього року до нього прикута особлива увага через те, що команда Дональда Трампа не полишає спроби оскаржити результати виборів у судах.

Що стосується загального числа голосів на виборах президента США, то Байдена підтримали понад 81 мільйон американців, що приблизно на сім мільйонів більше, ніж Трампа. Колишній віцепрезидент здобув 51,3 відсотка голосів, а Трамп - 46,8 відсотка.

Згідно з конституцією, президента США обирає не безпосередньо народ, а виборники, яких призначають на рівні штату. Разом вони утворюють Колегію виборників. Традиційно голосування виборників відбувалося не централізовано в одному місці, а у відповідних штатах.

Результат повинен затвердити Конгрес США. Очікується, що 6 січня 2021 року відбудеться спільне засідання Сенату і Палати представників, на якому буде оголошено підрахунок голосів виборників. 20 січня має відбутися інавгурація Джо Байдена, він стане 46-м президентом в історії США.

Читайте також: Вибори в США: Байден офіційно отримав достатньо голосів виборників для перемоги

  • Джо Байден і Ентоні Блінкен (п)

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Ентоні Блінкен, державний секретар США

    Блінкен вже довгий час є довіреною особою майбутнього американського президента Джо Байдена. Він працював в адміністраціях президентів Білла Клінтона та Барака Обами. За останнього він був заступником радника з питань нацбезпеки та заступником держсекретаря США, Байден тоді був віцепрезидентом. Блінкена вважають одним із архітекторів атомної угоди з Іраном, з якої США згодом вивів Дональд Трамп.

  • Джон Керрі

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Джон Керрі, спецпосланник президента США з питань клімату

    Колишній держсекретар США Джон Керрі обійме посаду спеціального посланника президента Байдена з питань клімату. З 1983 до 2013 року Керрі був сенатором від штату Массачусетс, після чого очолив Держдеп в другій адміністрації Обами. Саме Керрі підписав Паризьку кліматичну угоду від імені США у 2015 році - а вже через два роки Дональд Трамп вивів Вашингтон з цієї угоди.

  • Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН

    Лінда Томас-Грінфілд за президентства Обами обіймала посади у Державному департаменті між 2013 та 2017 р. Серед іншого, Томас-Грінфілд обіймала посаду помічниці держсекретаря США з питань африканських країн південніше Сахари під час спалаху Еболи у регіоні.

  • Алехандро Майоркас, секретар внутрішньої безпеки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки

    Майоркас має кубинське коріння і за часів Обами очолював Службу громадянства та імміграції, зокрема відповідав за виконання програми DACA, яка дозволила так званим "мрійникам" (нелегально прибулим до США у неповнолітньому віці) легалізуватися. У разі затвердження на посаду, він стане першим мігрантом та латиноамериканцем, який очолить відомство внутрішньої безпеки.

  • Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки

    Салліван вже був радником віцепрезидента Байдена з питань національної безпеки у 2013-2014 роках. Крім того, він був заступником Гілларі Клінтон, коли та очолювала Держдепартамент.

  • Евріл Хейнс, директорка національної розвідки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Евріл Хейнс, директорка національної розвідки

    Хейнс була першою жінкою на посаді заступниці глави ЦРУ у період між 2013-2015 роками, а відтак перейшла на роботу до Держдепартаменту, де працювала заступницею радника з питань національної безпеки. У разі затвердження на посаді, вона стане першою жінкою на чолі американської розвідки.

    Автор: Девіс Ванопдорп


Дивитись відео 05:00

Байден, Зеленський і Путін: як зміниться політика США (09.11.2020)

Також за темою

Washington | Trump Rede Warp Speed Impfstoff Gipfel

У США почалося голосування виборників за майбутнього президента 14.12.2020

Очікується, що за підсумками голосування в Колегії виборників Джо Байден отримає 306 голосів, тоді як чинний президент Дональд Трамп - 232.

General Lloyd Austin III

Джо Байден визначився з новим главою Пентагону - ЗМІ 08.12.2020

Обраний президент США бачить главою міністерства оборони відставного генерала Ллойда Остіна, пишуть американські ЗМІ. У разі призначення він буде першим афроамериканцем на цій посаді.

Washington | Trump Rede Warp Speed Impfstoff Gipfel

Дональд Трамп програв ще один спір щодо виборів - тепер у Верховному суді 09.12.2020

Верховний суд США відхилив скаргу республіканців, які оскаржували результати виборів президента у штаті Пенсильванія.

Реклама

Докладно

default

Чому журналісти потрапляють за ґрати під час пандемії?

За даними "Репортерів без кордонів", нині за ґратами перебувають 387 працівників ЗМІ.  

Європейські рибалки можуть залишитися без риболовлі біля берегів Норвегії, архівне фото

Brexit: Норвегія погрожує закрити свої води

Затягування переговорів між Лондоном і Брюсселем гальмує й вирішення питання вилову риби, нарікають в уряді Норвегії.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  