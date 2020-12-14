Колегія виборників США підтвердила обрання Байдена президентом
Джо Байден отримав 306 голосів виборників, в той час як Дональд Трамп - 232. Для перемоги на виборах президента США необхідні 270 голосів виборників.
Колегія виборників США підтримала обрання Джо Байдена президентом
Колегія виборників США під час голосування у понеділок, 14 грудня, підтвердила перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента країни. Як і очікувалося, Байден отримав 306 із 538 голосів виборників, що значно перевищує необхідний для перемоги мінімум у 270 голосів. Його суперник, чинний президент Дональд Трамп, який досі не визнає своєї поразки, отримав 232 голоси, передає інформагентство AFP.
Ці результати голосування Колегії виборників збігаються з підсумками виборів 3 листопада у всіх штатах. Голосування виборників, як правило, є формальністю, однак цього року до нього прикута особлива увага через те, що команда Дональда Трампа не полишає спроби оскаржити результати виборів у судах.
Що стосується загального числа голосів на виборах президента США, то Байдена підтримали понад 81 мільйон американців, що приблизно на сім мільйонів більше, ніж Трампа. Колишній віцепрезидент здобув 51,3 відсотка голосів, а Трамп - 46,8 відсотка.
Згідно з конституцією, президента США обирає не безпосередньо народ, а виборники, яких призначають на рівні штату. Разом вони утворюють Колегію виборників. Традиційно голосування виборників відбувалося не централізовано в одному місці, а у відповідних штатах.
Результат повинен затвердити Конгрес США. Очікується, що 6 січня 2021 року відбудеться спільне засідання Сенату і Палати представників, на якому буде оголошено підрахунок голосів виборників. 20 січня має відбутися інавгурація Джо Байдена, він стане 46-м президентом в історії США.
США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд
Ентоні Блінкен, державний секретар США
Блінкен вже довгий час є довіреною особою майбутнього американського президента Джо Байдена. Він працював в адміністраціях президентів Білла Клінтона та Барака Обами. За останнього він був заступником радника з питань нацбезпеки та заступником держсекретаря США, Байден тоді був віцепрезидентом. Блінкена вважають одним із архітекторів атомної угоди з Іраном, з якої США згодом вивів Дональд Трамп.
США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд
Джон Керрі, спецпосланник президента США з питань клімату
Колишній держсекретар США Джон Керрі обійме посаду спеціального посланника президента Байдена з питань клімату. З 1983 до 2013 року Керрі був сенатором від штату Массачусетс, після чого очолив Держдеп в другій адміністрації Обами. Саме Керрі підписав Паризьку кліматичну угоду від імені США у 2015 році - а вже через два роки Дональд Трамп вивів Вашингтон з цієї угоди.
США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд
Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН
Лінда Томас-Грінфілд за президентства Обами обіймала посади у Державному департаменті між 2013 та 2017 р. Серед іншого, Томас-Грінфілд обіймала посаду помічниці держсекретаря США з питань африканських країн південніше Сахари під час спалаху Еболи у регіоні.
США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд
Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки
Майоркас має кубинське коріння і за часів Обами очолював Службу громадянства та імміграції, зокрема відповідав за виконання програми DACA, яка дозволила так званим "мрійникам" (нелегально прибулим до США у неповнолітньому віці) легалізуватися. У разі затвердження на посаду, він стане першим мігрантом та латиноамериканцем, який очолить відомство внутрішньої безпеки.
США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд
Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки
Салліван вже був радником віцепрезидента Байдена з питань національної безпеки у 2013-2014 роках. Крім того, він був заступником Гілларі Клінтон, коли та очолювала Держдепартамент.
США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд
Евріл Хейнс, директорка національної розвідки
Хейнс була першою жінкою на посаді заступниці глави ЦРУ у період між 2013-2015 роками, а відтак перейшла на роботу до Держдепартаменту, де працювала заступницею радника з питань національної безпеки. У разі затвердження на посаді, вона стане першою жінкою на чолі американської розвідки.
Автор: Девіс Ванопдорп
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