Вибори президента США: Верховний суд відхилив позов на користь Трампа

Верховний суд США у п'ятницю, 11 грудня, відхилив позов генерального прокурора Техасу Кена Пекстона щодо результатів виборів президента у Пенсильванії, Джорджії, Вісконсині і Мічигані. Суд заявив, що влада Техасу не змогла надати юридичного обґрунтування для втручання у вибори в інших штатах.

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Пекстон хотів скасувати рішення про перемогу демократа Джо Байдена над республіканцем і чинним президентом Дональдом Трампом у цих чотирьох штатах, які коливаються.

Цей позов підтримали генпрокурори-республіканці з 17-ти штатів та 126 депутатів-республіканців у Палаті представників. Натомість 22 штати та території США виступили проти нього. Штати, яких стосувався цей позов, заявили, що такі дії є зловживанням правовою системою, повідомляє інформагенство dpa.

Трамп також хотів взяти участь у цьому судовому процесі. Він стверджував, що йому навіть не потрібно доводити наявність шахрайства. На його переконання, було достатньо лише показати, що процедура відхилялася від вимог місцевих парламентів.

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З дня виборів, що відбулися 3 листопада, Трамп стверджує, що його опонент зміг виграти лише завдяки масовим фальсифікаціям. Однак ані він, ані його юристи досі не надали переконливих доказів на підтвердження цих закидів. Вже понад 50 позовів команди Трампа, якими вона намагалася оскаржити результати виборів, були відхилені судами у різних штатах. 1 грудня міністр юстиції США Вільям Барр заявив, що очолюване ним відомство наразі не виявило масштабних фальсифікацій на виборах президента США.

7 листопада американські ЗМІ, зважаючи на наявні дані, назвали Джо Байдена переможцем президентських виборів у США. На той час уже було підраховано більшість голосів виборців у штатах. Голосування Колегії виборників, які представляють виборців своїх штатів, заплановане на 14 грудня.

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США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд Ентоні Блінкен, державний секретар США Блінкен вже довгий час є довіреною особою майбутнього американського президента Джо Байдена. Він працював в адміністраціях президентів Білла Клінтона та Барака Обами. За останнього він був заступником радника з питань нацбезпеки та заступником держсекретаря США, Байден тоді був віцепрезидентом. Блінкена вважають одним із архітекторів атомної угоди з Іраном, з якої США згодом вивів Дональд Трамп.

США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд Джон Керрі, спецпосланник президента США з питань клімату Колишній держсекретар США Джон Керрі обійме посаду спеціального посланника президента Байдена з питань клімату. З 1983 до 2013 року Керрі був сенатором від штату Массачусетс, після чого очолив Держдеп в другій адміністрації Обами. Саме Керрі підписав Паризьку кліматичну угоду від імені США у 2015 році - а вже через два роки Дональд Трамп вивів Вашингтон з цієї угоди.

США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд за президентства Обами обіймала посади у Державному департаменті між 2013 та 2017 р. Серед іншого, Томас-Грінфілд обіймала посаду помічниці держсекретаря США з питань африканських країн південніше Сахари під час спалаху Еболи у регіоні.

США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки Майоркас має кубинське коріння і за часів Обами очолював Службу громадянства та імміграції, зокрема відповідав за виконання програми DACA, яка дозволила так званим "мрійникам" (нелегально прибулим до США у неповнолітньому віці) легалізуватися. У разі затвердження на посаду, він стане першим мігрантом та латиноамериканцем, який очолить відомство внутрішньої безпеки.

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США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд Евріл Хейнс, директорка національної розвідки Хейнс була першою жінкою на посаді заступниці глави ЦРУ у період між 2013-2015 роками, а відтак перейшла на роботу до Держдепартаменту, де працювала заступницею радника з питань національної безпеки. У разі затвердження на посаді, вона стане першою жінкою на чолі американської розвідки. Автор: Девіс Ванопдорп

