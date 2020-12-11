 ЗМІ дізналися про вимогу Трампа до влади Джорджії ″знайти″ відсутні голоси | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.01.2021

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ЗМІ дізналися про вимогу Трампа до влади Джорджії "знайти" відсутні голоси

Дональд Трамп вимагав від держсекретаря Джорджії "знайти" йому відсутні 11 780 голосів для перемоги в цьому штаті над Джо Байденом, свідчить аудіозапис розмови, що потрапила до The Washington Post і AP.

ЗМІ дізналися про вимогу Трампа до влади Джорджії знайти відсутні голоси

ЗМІ дізналися про вимогу Трампа до влади Джорджії "знайти" відсутні голоси

Президент США Дональд Трамп чинив тиск на держсекретаря Джорджії Бреда Раффенспергера, вимагаючи від нього "знайти 11 780 голосів", які були потрібні главі Білого дому для перемоги в цьому штаті на виборах глави держави. Це випливає із запису телефонної розмови, яку оприлюднила в неділю, 3 січня, американська газета The Washington Post. Копію аудіозапису отримало також агентство AP.

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"Я хочу лише одного. Я хочу знайти 11 780 голосів, - на один більше, ніж вже є (у Джо Байдена. - Ред.). Тому що ми виграли в цьому штаті", - говорить на записі людина, голос якої схожий на голос Трампа. Ці слова є відсиланням до сертифікованих результатів, відповідно до яких перемогу в Джорджії з відривом в 11 779 голосів здобув демократ Джозеф Байден. Голоси в цьому штаті перераховували вже двічі, і обидва рази підтверджувалася перемога суперника Трампа.

У Білому домі, а також у виборчому штабі Дональда Трампа поки не підтвердили справжність запису і не прокоментували її.

Харріс назвала дії Трампа зловживанням владою

В інший момент розмови Трамп загрожує Раффенспергеру і його юрисконсульту кримінальною відповідальністю, якщо вони не визнають, що тисячі бюлетенів в окрузі Фултон були незаконно знищені. "Це кримінальний злочин. І ви не можете допустити, щоб це сталося", - заявляє чоловік на аудіозаписи. При цьому, як зазначає AP, немає ніяких підтверджень того, що бюлетені в Фултоні були ліквідовані.

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Обрана віцепрезидентка США Камала Харріс прокоментувала оприлюднений запис, назвавши його прикладом "зухвалого зловживання владою". При цьому, на її думку, дії Дональда Трампа свідчать про його "відчай".

Трамп намагався оскаржити підсумки голосування в судах

Виборча кампанія в США, що проходила в розпал пандемії COVID-19, видалася вкрай напруженою. Після повідомлень провідних ЗМІ країни про те, що демократ Байден на виборах 3 листопада 2020 заручився достатньою кількістю голосів у Колегії вибірників для перемоги, чинний глава Білого дому відмовився погоджуватися з підсумками голосування і кілька тижнів намагався оскаржити їх у судах.

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Трамп стверджував, що демократи вкрали у нього перемогу, проте не зміг підкріпити свої заяви переконливими доказами. Наприкінці листопада минулого року він, утім, підтримав рішення управління з загальних питань адміністрації США почати процедуру передачі президентської влади в країні.

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    Автор: Девіс Ванопдорп


 

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