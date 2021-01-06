 Затвердження перемоги Джо Байдена у США: палати Конгресу пішли на окремі дебати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2021

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Затвердження перемоги Джо Байдена у США: палати Конгресу пішли на окремі дебати

Через заперечення членів Конгресу від Республіканської партії щодо затвердження перемоги Джо Байдена на президентських виборах у США обидві палати американського парламенту пішли на дебати.

Демонстрація прихильниківДональда Трампа біля будівлі Конгресу США

Демонстрація прихильниківДональда Трампа біля будівлі Конгресу США

Конгрес США отримав заперечення щодо затвердження перемоги демократа Джо Байдена на президентських виборах, і його обидві палати розійшлися на дебати. "Заперечення в письмовому вигляді, підписане членом Палати представників і сенатором, відповідає закону", - сказав на засіданні Конгресу у середу, 6 січня, віцепрезидент США Майк Пенс. Як повідомляє dpa, заперечення на результат виборів у штаті Аризона подані представником Республіканської партії з Палати представників Полом Госаром, якого підтримав сенатор-республіканець Тед Круз.

Тепер голосування за поданим запереченням відбудеться окремо в Палаті представників і Сенаті. Для схвалення звернення потрібна проста більшість. Повідомляється, що окремі засідання палат Конгресу триватимуть близько двох годин.

Тим часом американські ЗМІ повідомили про сутички поблизу будівлі Конгресу між прихильниками Трампа, котрі проводять там мітинг і намагалися вдертися до будівлі законодавчого органу, й поліцією.

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Як повідомлялося, 6 січня на спільному засіданні обох палат Конгресу США мала відбутись сертифікація перемоги демократа Джо Байдена на виборах президента США. Зазвичай, ця процедура має формальний характер. В історії США такі заперечення розглядалися Конгресом у 1969 та 2005 роках, і в обох випадках були відхилені.

Незадовго до початку засідання Конгресу чинний президент Дональд Трамп заявив, що не має наміру визнавати поразку на виборах президента США. "Ми ніколи не здамося, ніколи не визнаємо поразку", - сказав Трамп на мітингу у Вашингтоні 6 січня. Він висловив готовність продовжити боротьбу і не дати демократам "вкрасти ці вибори".

Нагадаємо, президентські вибори у США відбулись 3 листопада 2020 року. За результатами голосування колегії виборників демократ Джо Байден набрав необхідні для перемоги 270 голосів. Трамп однак не визнав поразки та звинувачував опонентів у фальсифікаціях, доказів яких не надавав. Штаб Трампа ініціював низку судових позовів з метою перегляду результатів голосування в кількох штатах, однак вони були відхилені.

Інавгурація обраного президента США має відбутись 20 січня.

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