Конгрес США розпочав роботу в оновленому складі

Конгрес Сполучених Штатів вперше зібрався в новому складі після проведених у листопаді 2020 року виборів. Мета скликаного в неділю, 3 січня, першого засідання в новому складі Палати представників і Сенату - приведення до присягти новообраних членів обох палат американського парламенту, передає агенція новин AFP.

Очікується, що спікерка Палати представників, демократка Ненсі Пелосі буде переобрана на новий термін. Більшість у Палаті представників і надалі утримують демократи.

Натомість у Сенаті, де більшість досі мали республіканці, ситуація досі невизначена. Прояснити її мають вибори у штаті Джорджія найближчого вівторка, 5 січня. У цей день там обиратимуть двох сенаторів. Зараз обидва мандати за республіканцями. Лише в разі, якщо демократам вдасться перемогти їх обох, вони отримають контроль над Сенатом.

Одним із першим завдань Конгресу в новому складі має стати затвердження обраного президента США Джо Байдена. Хоч зазвичай ця процедура радше формальна, днями група сенаторів-республіканців оголосила, що вони голосуватимуть проти затвердження Байдена.

Раніше повідомлялося, що сенатор-республіканець Джош Холі зі штату Міссурі також має намір на цьому засіданні виступити проти затвердження Байдена на посту президента. Про аналогічний намір оголосили також близько 100 республіканців у Палаті представників, повідомляє телеканал CNN.

Хоч ці ініціативи законодавців можуть відстрочити в часі затвердження Байдена на посту президента, однак шансів на успіх вони не мають, зазначає AFP.