 Демократи збережуть більшість в Палаті представників Конгресу США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2020

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Демократи збережуть більшість в Палаті представників Конгресу США

Демократи в результаті виборів позбудуться низки місць в нижній палаті Конгресу, але збережуть більшість в Палаті представників, повідомила агенція AP.

Капітолій - місце засідань Конгресу США

Капітолій - місце засідань Конгресу США

У США представники Демократичної партії знову забезпечили собі більшість місць у Палаті представників Конгресу. Партія ймовірного майбутнього президента США Джо Байдена отримає в нижній палаті Конгресу щонайменше 218 з 435 місць, повідомила агенція AP ввечері у вівторок, 10 листопада.

Агенція зазначає, що демократи можуть отримати навіть більше місць, проте їх більшість в Конгресі нового скликання скоротиться. На даний час вони мають у Палаті представників 232 місця. За даними AP, демократи отримали по одному місцю від штатів Вашингтон, Аризона та Каліфорнія й тактим чином забезпечили собі більшість в нижній палаті Конгресу.

У Сенаті можлива патова ситуація

У США 3 листопада паралельно з виборами президента обиралися також повний склад Палати представників та дві третини членів Сенату. Остаточні дані щодо виборів до Сенату поки відсутні. На даний час більшість у верхній палаті належить членам Республіканської партії чинного президента США Дональда Трампа - 53 зі 100 місць. У разі патової ситуації в Сенаті в голосуванні бере участь віцепрезидент США.

Читайте також: Вибори в США: попри перемогу шлях Байдена до Білого дому буде непростим

Поки демократам вдалося відібрати у республіканців одне місце у верхній палаті Конгресу. У січні в Джорджії відбудеться другий тур виборів, на яких вирішиться доля обох місць в Сенаті від цього штату. Якщо демократам вдасться отримати обидва місця, тоді розстановка сил в Сенаті буде 50 на 50, і вирішальний голос належав би ймовірній майбутній віцепрезидентці США Камалі Харріс - представниці Демократичної партії.

Якщо ж обидві перемоги в Джорджії здобудуть республіканці, то завдяки більшості в Сенаті вони можуть завадити роботі Байдена на посаді президента США.

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