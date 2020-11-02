У США почався основний день голосування на президентських виборах

У США почався основний день загальних виборів. У вівторок, 3 листопада, громадяни країни обирають президента і віцепрезидента. Також цього дня відбувається обрання усіх 435 членів Палати представників, 35 членів Сенату, а також влади низки штатів і територій та місцевих органів влади.

За пост президента борються нинішній глава американської адміністрації, 74-річний республіканець Дональд Трамп і кандидат від Демократичної партії Джозеф Байден, якому 20 листопада виповниться 78 років.

За посаду віцепрезидента в тандемі з Байденом змагається сенаторка від штату Каліфорнія Камала Харріс. Від республіканців на цю посаду знову балотується нинішній віцепрезидент Майкл Пенс.

Підрахунок голосів може розтягнутися на кілька днів

Опівночі голосування почалось на дільницях, зокрема, в населених пунктах Діксвілл-Нотч та Міллсфілд в штаті Нью-Гемпшир. Законодавство штату дозволяє громадам з населенням менше 100 осіб відкривати виборчі дільниці вже опівночі. В обох населених пунктах результати вже підраховані. У Міллсфілде 16 з 21 виборців проголосували за Трампа, в Діксвілл-Нотч переміг Байден - за нього проголосували п'ятеро осіб, Трампа не підтримав ніхто. Підсумки виборів на цих виборчих дільницях не є репрезентативними для всієї країни.

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На більшості минулих президентських виборів у США переможця визначали уже у ніч після голосування. Цього року очікується, що підрахунок голосів у деяких штатах може затягнутися на кілька днів. Це пов'язано з тим, що багато виборців проголосували поштою, а у деяких штатах, як-от у Пенсильванії та Вісконсині, підрахунок надісланих поштою бюлетенів дозволяється почати тільки в день виборів.

Особливості голосування на виборах президента

Вибори президента США не є прямими: громадяни, які віддають голоси на користь кандидатів у президенти, фактично обирають членів колегії виборників, які потім й обирають главу держави. У разі перемоги демократів в одному штаті всі виборники від цього штату зобов'язані голосувати на колегії за кандидата від Демократичної партії, а в разі перемоги республіканців - за кандидата від Республіканської партії.

Для перемоги на президентських виборах кандидату необхідна підтримка 270 з 538 членів колегії виборників, що формується з представників усіх 50-ти штатів.

Висока явка на достроковому голосуванні

Тим часом явка на достроковому голосуванні виявилася рекордною за останні десятиліття. За даними Early Elections в Університеті Флориди, до відкриття виборчих дільниць в основний день виборів проголосували 98,4 мільйона виборців, що відповідає приблизно 40 відсоткам всіх виборців.

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За оцінкою Девіда Бекера, глави і засновника Центру електоральних інновацій та досліджень у Вашингтоні, загальна явка на виборах президента США в 2020 році може досягти 150 мільйонів громадян (з близько 240 мільйонів зареєстрованих виборців).

Особливо багато американців проголосували на нинішніх виборах поштою. За даними сайту U.S. Elections Project, до вечора 1 листопада кількість бюлетенів, надісланих поштою, становила вже понад 59 мільйонів. Загалом для голосування поштою цього року було видано близько 90 мільйонів бюлетенів. Експерти пов'язують зростання популярності цього виду голосування з пандемією COVID-19, ентузіазмом прихильників Демократичної партії, що реагують таким чином на критичні висловлювання президента США Дональда Трампа про такий вид голосування, а також зі зростанням рівня освіти виборців в цілому.

Вибори в Сенат, Палату представників і місцеві органи влади

Крім президентських виборів, у США 3 листопада також обирають 35 зі 100 сенаторів та усіх 435 членів Палати представників.

Також у цей день обираються 13 губернаторів штатів і територій, парламенти низки штатів, мери міст, шерифи та інші місцеві органи влади. У багатьох штатах одночасно проходять референдуми, зокрема, з питань трудового права в Каліфорнії, відтворення популяції вовків у Колорадо і декриміналізації вживання галюциногенних грибів в столичному окрузі Колумбія.