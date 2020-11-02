У США почався основний день голосування на президентських виборах

За пост президента країни змагаються республіканець Дональд Трамп та демократ Джо Байден, за посади віцепрезидента - Майкл Пенс і Камала Харріс. Підрахунок голосів може тривати кілька днів.
У США почався основний день загальних виборів. У вівторок, 3 листопада, громадяни країни обирають президента і віцепрезидента. Також цього дня відбувається обрання усіх 435 членів Палати представників, 35 членів Сенату, а також влади низки штатів і територій та місцевих органів влади.
За пост президента борються нинішній глава американської адміністрації, 74-річний республіканець Дональд Трамп і кандидат від Демократичної партії Джозеф Байден, якому 20 листопада виповниться 78 років.
За посаду віцепрезидента в тандемі з Байденом змагається сенаторка від штату Каліфорнія Камала Харріс. Від республіканців на цю посаду знову балотується нинішній віцепрезидент Майкл Пенс.
Опівночі голосування почалось на дільницях, зокрема, в населених пунктах Діксвілл-Нотч та Міллсфілд в штаті Нью-Гемпшир. Законодавство штату дозволяє громадам з населенням менше 100 осіб відкривати виборчі дільниці вже опівночі. В обох населених пунктах результати вже підраховані. У Міллсфілде 16 з 21 виборців проголосували за Трампа, в Діксвілл-Нотч переміг Байден - за нього проголосували п'ятеро осіб, Трампа не підтримав ніхто. Підсумки виборів на цих виборчих дільницях не є репрезентативними для всієї країни.
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На більшості минулих президентських виборів у США переможця визначали уже у ніч після голосування. Цього року очікується, що підрахунок голосів у деяких штатах може затягнутися на кілька днів. Це пов'язано з тим, що багато виборців проголосували поштою, а у деяких штатах, як-от у Пенсильванії та Вісконсині, підрахунок надісланих поштою бюлетенів дозволяється почати тільки в день виборів.
Вибори президента США не є прямими: громадяни, які віддають голоси на користь кандидатів у президенти, фактично обирають членів колегії виборників, які потім й обирають главу держави. У разі перемоги демократів в одному штаті всі виборники від цього штату зобов'язані голосувати на колегії за кандидата від Демократичної партії, а в разі перемоги республіканців - за кандидата від Республіканської партії.
Для перемоги на президентських виборах кандидату необхідна підтримка 270 з 538 членів колегії виборників, що формується з представників усіх 50-ти штатів.
Тим часом явка на достроковому голосуванні виявилася рекордною за останні десятиліття. За даними Early Elections в Університеті Флориди, до відкриття виборчих дільниць в основний день виборів проголосували 98,4 мільйона виборців, що відповідає приблизно 40 відсоткам всіх виборців.
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За оцінкою Девіда Бекера, глави і засновника Центру електоральних інновацій та досліджень у Вашингтоні, загальна явка на виборах президента США в 2020 році може досягти 150 мільйонів громадян (з близько 240 мільйонів зареєстрованих виборців).
Особливо багато американців проголосували на нинішніх виборах поштою. За даними сайту U.S. Elections Project, до вечора 1 листопада кількість бюлетенів, надісланих поштою, становила вже понад 59 мільйонів. Загалом для голосування поштою цього року було видано близько 90 мільйонів бюлетенів. Експерти пов'язують зростання популярності цього виду голосування з пандемією COVID-19, ентузіазмом прихильників Демократичної партії, що реагують таким чином на критичні висловлювання президента США Дональда Трампа про такий вид голосування, а також зі зростанням рівня освіти виборців в цілому.
Крім президентських виборів, у США 3 листопада також обирають 35 зі 100 сенаторів та усіх 435 членів Палати представників.
Також у цей день обираються 13 губернаторів штатів і територій, парламенти низки штатів, мери міст, шерифи та інші місцеві органи влади. У багатьох штатах одночасно проходять референдуми, зокрема, з питань трудового права в Каліфорнії, відтворення популяції вовків у Колорадо і декриміналізації вживання галюциногенних грибів в столичному окрузі Колумбія.