Світові лідери засудили заворушення у Вашингтоні

Заворушення біля будівлі Конгресу США, де в середу, 6 січня, проходили дебати за результатами президентських виборів, викликали рішуче засудження світових лідерів.

Берлін закликав Трампа "припинити зневажати демократію"

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що "Трамп і його прибічники повинні, нарешті, прийняти рішення американських виборців і припинити зневажати демократію". "Нехтування демократичними інститутами несе руйнівні наслідки", - зазначив глава МЗС ФРН.

Його французький колега Жан-Ів Ле Дріан також закликав поважати результат виборів американського президента. Насильство проти інститутів США уособлює напад на демократію, підкреслив він. А французький президент Еммануель Макрон висловив впевненість у силі демократії у США, додавши, що не бачить нічого американського в тому, що відбулося у Вашингтоні.

Австрія нагадала про мирну передачу влади як основу демократії

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) висловив глибоке занепокоєння тим, що відбувається в Сполучених Штатах. Він назвав заворушення "провокованим популістами антидемократичним нападом на серце американської демократії". Повага до підсумків вільних виборів і мирна передача влади є основами демократії, нагадав Ван дер Беллен. "Я переконаний, що США захистять ці демократичні правила, навіть якщо нинішній президент зволікає", - резюмував австрійський лідер.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) нагадала про "силу американських інститутів і демократії". Вона додала, що з нетерпінням чекає роботи з Джозефом Байденом в якості наступного президента США.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав поважати демократичний результат голосування у листопаді. А прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив обурення тим, що відбувається в столиці США і особливо підкреслив важливість мирної і впорядкованої процедури передачі влади.

У свою чергу, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що в його країні "глибоко стривожені і засмучені" тим, що відбулося в Вашингтоні. "Насильство ніколи не зможе придусити волю народу", - написав він у Twitter.

Україна і Туреччина впевнені, що США впораються з викликом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стурбований подіями, що відбуваються у Вашингтоні. "Упевнений, що американська демократія впорається з цим викликом", - написав Кулеба в Twitter. Він підкреслив, що необхідно відновити верховенство права і демократичні процедури якомога швидше, оскільки "це важливо не тільки для США, але і для України і всього демократичного світу".

МЗС Туреччини теж висловило стурбованість тим, що відбувається в столиці США. "Ми закликаємо всі сторони до стриманості і розсудливості", - йдеться в заяві турецького зовнішньополітичного відомства. Офіційна Анкара впевнена, що Вашингтон "подолає цю політичну кризу". Влада Туреччини рекомендує співвітчизникам на території Сполучених Штатів уникати людних місць і акцій протесту.

Заворушення у Вашингтоні

Нагадаємо, що напередодні у Вашингтоні прихильники Дональда Трампа після його виступу на мітингу прорвалися до Капітолію через загородження і вступили в зіткнення з поліцією. Озброєні правоохоронці застосували сльозогінний газ. Обговорення підсумків виборів, на якому мали сертифікувати голоси вибірників, було призупинено, конгресмени евакуйовані а Капітолій на декілька годин захопили протестувальники.

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Під час заворушень у Вашингтоні померли 4 людини, понад 50 заарештовані. Також постраждали десятки поліцейських. Місцева влада запровадила у столиці США комендантську годину.

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