 Капітолій зачистили від протестувальників, засідання Конгресу США відновлено | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.01.2021

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Капітолій зачистили від протестувальників, засідання Конгресу США відновлено

Під час заворушень у Вашингтоні, коли прихильники Трампа вдерлися до Капітолію, загинули 4 особи, ще 52 були заарештовані. Будівлю Капітолію зачистили від протестувальників, тож засідання Конгресу США відновилося.

Конгрес США відновив засідання

Конгрес США відновив засідання

Під час заворушень у середу, 6 січня, коли на територію Капітолію вдерлися прибічники чинного президента Дональда Трампа, загинули 4 особи, ще 52 були заарештовані, повідомив на пресбрифінгу керівник столичного департаменту поліції Роберт Дж.Конті.

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Зокрема, одна жінка померла від вогнепального поранення, яке вона отримала у будівлі Конгресу, ще троє померли з інших причин. Також повідомляється, що під час заворушень постраждали 14 поліцейських, двоє з них госпіталізовані.

Прибічники Трампа в залі засідань Сенату

Прибічники Трампа в залі засідань Сенату

За даними поліції, 47 з 52 затриманих були арештовані через порушення комендантської години, запровадженою місцевою владою на території Вашингтона, передає агентство Reuters. Ще декілька людей були заарештовані за носіння  неліцензованої або забороненої вогнепальної зброї. Протестувальники хотіли зірвати засідання Конгресу, на якому мали сертифікувати голоси вибірників.

Конгрес відновив засідання

Через декілька годин після заворушень і зачистки будівлі Капітолію від прихильників Трампа, законодавці обох палат Конгресу - Палати представників і Сенату, повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

Повідомляється, що після відновлення дебатів стало очевидним, що заперечення частини республіканців, які намагаються оскаржити перемогу Байдена, будуть відхилені переважною більшістю, у тому числі і самим республіканцями.

Прибічники Трампа у Капітолії

Протестувальники в Капітолії

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Наприклад, сенатор Ліндсі Грем, один з найвідданіших союзників Трампа, під час виступу у Сенаті попросив більше не розраховувати на нього. "Все, що я можу сказати, - не розраховуйте на мене. Досить, годі. Джо Байден і Камала Харріс законно обрані і стануть президентом і віцепрезиденткою Сполучених Штатів 20 січня", - заявив він.

Глава Держдепу назвав штурм будівлі Конгресу неприйнятним

Держсекретар Сполучених Штатів Майкл Помпео назвав неприйнятним штурм Капітолію. "Я побував у багатьох країнах і завжди підтримую право кожної людини на мирне відстоювання своїх переконань. Але насильство і створення загрози безпеці інших людей, включаючи тих, чиє завдання - забезпечити нашу безпеку, не можна стерпіти", - написав глава Держдепартаменту в Twitter. Помпео закликав негайно "притягнути до відповідальності злочинців, які брали участь у заворушеннях".

Вибух світлошумової гранати під стінами Капітолію

Вибух світлошумової гранати під стінами Капітолію

Twitter видалив твіти Трампа і заблокував його аккаунт 

Керівництво мережі мікроблогів Twitter у світлі того, що відбувалося в Вашингтоні, обмежило поширення повідомлень, здатних викликати подальші заворушення в країні. Їх не можна ретвітити і коментувати, а також ставити лайки. Крім того, були приховані три твіти Трампа, у яких він заявляв про "вкрадені вибори" і закликав своїх прихильників іти по домівках, вказавши на важливість збереження миру, закону і порядку.

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Пізніше адміністрація Twitter заблокувала аккаунт Трампа на 12 годин і повідомила, що якщо Трамп не видалить сам ці повідомлення, його акаунт лишатиметься заблокованим й надалі.

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    Автор: Марія Йон Санчес


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