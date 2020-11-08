Дональд Трамп підрахував, що в нього вкрали 2,7 мільйона голосів

Президент США Дональд Трамп у четвер, 12 листопада, на своїй сторінці у Twitter заявив, що отримав результати доповіді щодо підрахунку голосів на виборах президента США.

Як стверджує Трамп, американська комп'ютерна система Dominion, що використовувалася штатами для підрахунку голосів, у загальному підрахунку позбавила його 2,7 мільйона голосів виборців.

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За словами Трампа, аналіз даних показав, що у штаті Пенсильванія система Dominion перекинула Джо Байдену 221 тисячу голосів, які були віддані за Трампа. Загалом таким чином по різних штатах система передала Байдену 435 тисяч голосів виборців, які голосували за чинного президента США. Ще 941 тисяча голосів були видалені.

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Соціальна мережа Twitter вже позначила цей пост Трампа як "спірний контент".

Як відомо, 3 листопада у США відбулись президентські вибори. Офіційні результати ще не оголошені, але обраним президентом США вважається демократ Джо Байден. Республіканець Дональд Трамп не визнає результати виборів і заявляє, що вони були сфальсифіковані. Утім, до цього часу ні Трамп, ні його виборчий штаб не навели прикладів ймовірних фальсифікацій.

Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США Президент Китаю Сі Цзіньпін У Пекіні заявили, що утримаються від коментарів щодо результатів виборів у США, доки вони не набудуть офіційного характеру. "Ми взяли до уваги, що пан Байден оголосив про свою перемогу на виборах. Ми розуміємо, що результат президентських виборів у США буде оголошений пізніше, відповідно до законів та процедур США", - сказав речник МЗС Китаю.

Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США Президент Росії Володимир Путін Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав журналістам, що Кремль утримається від коментування перемоги Байдена, доки тривають судові суперечки та немає офіційних результатів. "Ви бачите, що там очікуються певні юридичні процедури, анонсовані чинним президентом, тому цим ситуація і відрізняється (від 2016 року. - Ред.). Тому ми вважаємо коректним дочекатися все ж офіційного оголошення", - сказав він.

Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США Бразильський президент Жаір Болсонару Президент Бразилії, правий популіст Жаір Болсонару раніше казав, що стане першим главою держави в світі, хто привітає з перемогою Дональда Трампа. Але щодо Байдена Болсонару мовчить. "Я думаю, що президент чекає вирішення цієї суперечки щодо сфальсифікованих голосів", - сказав журналістам віцепрезидент Бразилії Амілтон Моуран. За його словами, Болсонару привітає Байдена "в правильний момент".

Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор Лопес Обрадор сказав, що конституція Мексики забороняє йому вітати переможця виборів у США, поки юридичні суперечки не владнані. "Як президент Мексики може бути суддею та сказати: "Цей кандидат виграв"?" - сказав він на пресконференції. Дослівно він назвав Байдена "можливим новообраним президентам", після чого наголосив на тому, що Мексика ні на чий бік не стає.

Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США Лідер КНДР Кім Чен Ин Кім жодним чином не відреагував на результати голосування в США. Станом на вівторок жодних коментарів щодо виборів від північнокорейських ЗМІ не надходило. Але 2016 року Пхеньян також не коментував перемогу Дональда Трампа відразу після того, як результати стали відомі. Раніше Кім називав Байдена "дурнем із низьким рівнем інтелекту". Байден після цього назвав Кіма "бандитом".

Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США Прем'єр Словенії Янез Янша Лідер праворадикальної антимігрантської Словенської демократичної партії, який, не дочекавшись результатів, назвав Трампа переможцем виробів, ще не привітав Джо Байдена. Янша приєднався до звинувачень на адресу Демократичної партії США щодо начебто фальсифікацій на виборах. Але на своїй сторінці в Twitter він написав, що Словенія сподівається на "дружні відносини" з Вашингтоном. Автор: Мелісса Соу-Джі Ван Бруннерсум, Данило Білик

