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Правова держава

Правова держава - держава, в які усіх сферах життя визнається верховенство правового закону.

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Докладно

Поліцейське авто

У Німеччині зросла злочинність. Винні біженці?

У Німеччині зросла злочинність. Винні біженці?

У 2023 році у Німеччині зафіксоване рекордне зростання злочинності - найбільше серед молоді й іноземців.
Злочинність9 квітня 2024 р.
Учасники акції протесту у Братиславі, Словаччина, проти уряду Роберта Фіцо, 19 грудня 2023 року

Словаччина: швидким кроком геть від ліберальної демократії?

Словаччина: швидким кроком геть від ліберальної демократії?

Відтоді як Роберт Фіцо повернувся до влади, він просуває реформи, які можуть віддалити Словаччину від демократії.
Політика18 січня 2024 р.
Глава уряду Угорщини Віктор Орбан на тлі прапорів ЄС

Угорщина та ЄС: як бути з допомогою Україні?

Угорщина та ЄС: як бути з допомогою Україні?

Чи зможе Брюссель, попри блокування Угорщиною, знайти гроші на допомогу Україні?
Політика8 грудня 2022 р.
Європейський суд з прав людини у Страсбурзі

ЄСПЛ без Росії. Що буде зі скаргами України проти РФ?

ЄСПЛ без Росії. Що буде зі скаргами України проти РФ?

ЄСПЛ остаточно втратив юрисдикцію над діями влади РФ. Що буде зі скаргами України проти РФ, поданими до 16 вересня?
Політика16 вересня 2022 р.
Поліцейські у Ніцці, 15 липня 2016 року

Процес у справі про теракт у Ніцці: кого та за що судять

Процес у справі про теракт у Ніцці: кого та за що судять

Вісім осіб постали перед судом у Парижі у справі про теракт у Ніцці, жертвами якого у липні 2016-го стали 86 людей.
Тероризм5 вересня 2022 р.
Марко Бушманн

Глава мін'юсту ФРН про воєнні злочини РФ в Україні

Глава мін'юсту ФРН про воєнні злочини РФ в Україні

Німеччина збирає докази воєнних злочинів в Україні, заявив в інтерв'ю DW Марко Бушманн.
Закон і право10 червня 2022 р.
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Вирок убивці Хангошвілі - довічний термін для Кремля?

Вирок за вбивство чеченця в Берліні ухвалено. Але засуджено також Володимира Путіна, вважає Крістіан Ф. Тріппе.
Крістіан Ф. Тріппе
Крістіан Ф. Тріппе
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