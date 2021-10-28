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Правова держава
Правова держава - держава, в які усіх сферах життя визнається верховенство правового закону.
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Докладно
У Німеччині зросла злочинність. Винні біженці?
У Німеччині зросла злочинність. Винні біженці?
У 2023 році у Німеччині зафіксоване рекордне зростання злочинності - найбільше серед молоді й іноземців.
Злочинність
09.04.2024
9 квітня 2024 р.
Словаччина: швидким кроком геть від ліберальної демократії?
Словаччина: швидким кроком геть від ліберальної демократії?
Відтоді як Роберт Фіцо повернувся до влади, він просуває реформи, які можуть віддалити Словаччину від демократії.
Політика
18.01.2024
18 січня 2024 р.
Угорщина та ЄС: як бути з допомогою Україні?
Угорщина та ЄС: як бути з допомогою Україні?
Чи зможе Брюссель, попри блокування Угорщиною, знайти гроші на допомогу Україні?
Політика
08.12.2022
8 грудня 2022 р.
ЄСПЛ без Росії. Що буде зі скаргами України проти РФ?
ЄСПЛ без Росії. Що буде зі скаргами України проти РФ?
ЄСПЛ остаточно втратив юрисдикцію над діями влади РФ. Що буде зі скаргами України проти РФ, поданими до 16 вересня?
Політика
16.09.2022
16 вересня 2022 р.
Процес у справі про теракт у Ніцці: кого та за що судять
Процес у справі про теракт у Ніцці: кого та за що судять
Вісім осіб постали перед судом у Парижі у справі про теракт у Ніцці, жертвами якого у липні 2016-го стали 86 людей.
Тероризм
05.09.2022
5 вересня 2022 р.
Глава мін'юсту ФРН про воєнні злочини РФ в Україні
Глава мін'юсту ФРН про воєнні злочини РФ в Україні
Німеччина збирає докази воєнних злочинів в Україні, заявив в інтерв'ю DW Марко Бушманн.
Закон і право
10.06.2022
10 червня 2022 р.
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7 лютого 2022 р.
Вирок убивці Хангошвілі - довічний термін для Кремля?
Вирок за вбивство чеченця в Берліні ухвалено. Але засуджено також Володимира Путіна, вважає Крістіан Ф. Тріппе.
Крістіан Ф. Тріппе
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Політика
17.12.2021
17 грудня 2021 р.
Польща і ЄС: мільйон євро штрафу - щодня
У суперечці з Польщею щодо дотримання засад правової держави Євросоюз тисне на Варшаву штрафами.
Політика
28.10.2021
28 жовтня 2021 р.
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