Угорщина та ЄС: як бути з допомогою Україні?

Угорщина заблокувала пакет допомоги Україні на мільярд євро на засіданні Ради міністрів ЄС. Чи зможе Брюссель таки знайти гроші і що буде далі з блокуваннями країни-члена?

Наступного дня після того, як Угорщина заблокувала виділення допомоги ЄС Україні, в офісі угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана знову заявили, що цей крок не має нічого спільного з шантажем. "Угорщина готова надати двосторонню фінансову підтримку Україні, - цитує офіс допис глави уряду у Twitter за підсумками зустрічі міністрів фінансів ЄС. - Жодного вето і жодного шантажу немає". За словами Орбана, він хотів би переконати країни-члени ЄС, що спільні борги не є рішенням у цій ситуації: "Якщо ми продовжимо рух униз як боргова спільнота, шляху назад не буде".

Угорщина не підтримує в ЄС кілька проєктів

На думку критиків, це таки шантаж, коли важливі проєкти ЄС блокуються лише тому, що країна-член хоче проштовхнути свої власні інтереси. І Угорщина виводить це мистецтво на нові висоти: уже кілька місяців уряд відмовляється затвердити глобальний мінімальний податок, затримує ратифікацію розширення НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції, а тепер блокує й пакет допомоги Україні.

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Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровкіс шкодує про рішення Ради ЄС за участі міністрів фінансів: "Я на власні очі бачив, наскільки безвихідна ситуація. Ми повинні зробити перший платіж наступного місяця, щоб Україна могла пережити зиму. Альтернативи немає - ми знайдемо вихід".

Позиція Угорщини спричинена тим, що Єврокомісія заморозила виділення Будапешту 7,5 мільярда євро регулярних субсидій ЄС та 5,8 мільярда євро з Фонду відновлення після пандемії COVID-19. ЄК ухвалила ці рішення через серйозні проблеми Угорщини із верховенством права, про що свідчать численні рішення Європейського суду, винесені проти країни упродовж багатьох років. Тож Єврокомісія спершу вимагає від Будапешта проведення низки реформ. Віктор Орбан стверджує, що він їх реалізував. Але у Брюсселі вважають заходи Угорщини порожніми обіцянками.

Серед вимог - відновлення незалежності судової влади, зміна процедур державних закупівель, створення антикорупційного бюро та багато іншого. Журналісти в Угорщині, однак, постійно фіксують нові порушення правил ЄС.

"Поки Угорщина намагається "продати" Єврокомісії нові антикорупційні заходи, щоб розблокувати кошти ЄС, зять Орбана Іштван Тіборч отримав ще 380 тисяч євро з фондів ЄС. Тіборч та його батько в цілому отримали 3,2 мільйона на "розвиток сільських територій", - пише журналіст Шабольч Пануй у Twitter.

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Що може зробити ЄС без Угорщини

Нещодавно Європарламент навіть відмовив Угорщині в статусі демократичної держави і вимагав зберегти фінансові санкції. Речник німецьких Зелених у Європарламенті Расмус Андресен (Rasmus Andresen) пояснює: "На жаль, ми дійшли до того, що Єврокомісія має підготувати альтернативи для фінансування України. (...) У короткостроковій перспективі ми могли б використати резерв надзвичайної допомоги через бюджет ЄС. Таким чином ЄС може виграти час для себе. Однак у цілому інструменти, закладені в бюджеті, не оптимальні. Як варіант, країни-члени могли б закласти спільний фонд і виплачувати субсидії з національних бюджетів".

Фінансові рішення в ЄС, як і раніше, можуть ухвалюватися лише одноголосно. І обійти це непросто. 26 інших країн-членів, у принципі, можуть укласти міжурядову угоду про спільне кредитування України на суму 18 мільярдів євро. Однак це означатиме, що кожна з держав повинна буде надати фінансову гарантію своєї частки. Деякі члени ЄС заявляють, що вони більше не мають необхідних коштів у своїх бюджетах для цього. Інші побоюються складнощів у національних парламентах. До того ж такі виплати будуть дорожчими, ніж у рамках ЄС, і більш довготривалими. Зважаючи на брак часу, проміжну позику міг би надати Європейський інвестиційний банк.

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Але простіше було би спершу використати надзвичайний резерв з бюджету ЄС для України, який також можна було б вивести за межі звичайних бюджетних рамок шляхом перерозподілу. У цілому, однак, ЄС погано підготовлений до таких надзвичайних ситуацій у своїх договорах, частково через те, що в них не передбачені штрафні заходи для тих держав-членів, які не грають за правилами.

У пошуках компромісу

Схоже, що Німеччина і Франція за кулісами вже працюють над досягненням компромісу між Єврокомісією та Угорщиною. Нова оцінка кроків з реалізації реформ в Угорщині може, зрештою, вивести країну з глухого кута і призвести до виділення коштів. Існують також побоювання, що на саміті наступного тижня може не бути кваліфікованої більшості для збереження санкцій проти Угорщини у рамках так званого механізму верховенства права. Це було б драматичним провалом і кінцем спроби встановити обмеження для країн-членів ЄС.

До групи жорстких прихильників таких обмежень відносяться Нідерланди. "На карту поставлено довіру до ЄС", - сказала міністерка фінансів країни Сігрід Кааг про випадок, якщо Україні не буде надано допомогу. Поведінку Угорщини вона назвала "більш ніж прикрою" і зазначила, що верховенство права у країні демонтовано вщент. Нідерланди не голосуватимуть за виділення коштів Будапешту.

Правозахисні організації на чолі з неурядовою антикорупційною організацією Transparency International звернулися до Ради міністрів ЄС і закликали її не відступати у випадку Угорщини. "За останнє десятиліття угорський уряд взяв під контроль суди, підірвав свободу ЗМІ, демонізував, а в деяких випадках криміналізував неурядові групи, обмежив академічну свободу, порушив права мігрантів, жінок та представників ЛГБТК, при цьому отримуючи гроші від ЄС".

Організації закликають до подальшого моніторингу ситуації в Угорщині та забезпечення того, "щоб кошти ЄС витрачалися за призначенням і приносили користь угорським громадянам, а не слугували інтересам еліти та цементували порушення прав". ЄС більше не повинен фінансувати уряди, які постійно порушують його права, підкреслюють у зверненні. Однак час спливає для обох сторін: ЄС має організувати гроші для України протягом декількох тижнів. А Угорщина опинилась під загрозою того, що частина коштів з COVID-фонду "згорить", якщо їх не "розморозять" до 19 грудня.