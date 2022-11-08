ЄС прив'яже фінпідтримку Києву в 2023 до реформ - ЗМІ

Брюссель уже 9 листопада має представити новий механізм надання фінансової допомоги Україні на 2023 рік обсягом 18 мільярдів євро. Втім, кошти виділятимуть в обмін на реформи, повідомляє Bloomberg.

Європейський Союз представить 9 листопада новий механізм надання фінансової допомоги Україні на 18 мільярдів євро в 2023 році. Про відповідні плани Брюсселя повідомило 7 листопада агентство Bloomberg, що посилається на неназвані джерела, знайомі з цим пакетом підтримки.

За задумом єврокомісарів, допомога має стати відповіддю на критику США в бік ЄС у недостатній підтримці України. План підтримки має на меті гарантувати сталу основу для покриття частини фінансових потреб України в наступному році, водночас залишаючись гнучким для коригування допомоги з огляду на поточні потреби Києва у фінансуванні.

За оцінками, ці кошти мають покрити приблизно половину від прогнозованих загальних потреб України у фіндопомозі на наступний рік.

Читайте також: Зеленський закликає ЄС створити "фінансовий Рамштайн" для України

Умови виділення коштів

Новий інструмент фінпідтримки України передбачатиме надання кредитів на вкрай пільгових умовах. Кошти мають піти на покриття нагальних потреб, відбудову критичної інфраструктури та на попередні заходи з метою післявоєнної відбудови. Але загалом плани все ще обговорюються.

Кредити виділятимуть за умови, що Україна має втілювати подальші реформи у галузі верховенства права, управління, посилення боротьби з відмиванням коштів і корупцією, що сприятиме також її зусиллям задля набуття членства в ЄС.

Очікується, що до кінця поточного року Євросоюз надасть Україні 7,2 мільярда євро фінпідтримки. Утім, розбіжності щодо структури плану призвели до затримки виплат протягом останніх місяців. Держави-члени блоку не дійшли згоди щодо того, чи повинна допомога надаватися у вигляді грантів або пільгових кредитів, як це було досі. Не було єдності й щодо питання обсягу гарантій, які потрібно надати для запозичення коштів на фінансових ринках.

З метою уникнення подібних затримок у майбутньому єврочиновники пропонують використати додаткову "подушку" в бюджеті ЄС як гарантію для залучення коштів.

Будапешт не дає згоди

Останній варіант вимагатиме одностайної підтримки урядів 27 країн-членів ЄС для внесення змін до бюджетних рамок Євросоюзу.

Водночас уряд Угорщини заявив напередодні, що не збирається підтримувати новий багатомільярдний пакет допомоги Євросоюзу для України, а готовий натомість надавати Києву підтримку на двосторонній основі.