ЄС прив'яже фінпідтримку Києву в 2023 до реформ - ЗМІ

За задумом єврокомісарів, допомога має стати відповіддю на критику США в бік ЄС у недостатній підтримці України. План підтримки має на меті гарантувати сталу основу для покриття частини фінансових потреб України в наступному році, водночас залишаючись гнучким для коригування допомоги з огляду на поточні потреби Києва у фінансуванні.
За оцінками, ці кошти мають покрити приблизно половину від прогнозованих загальних потреб України у фіндопомозі на наступний рік.
Новий інструмент фінпідтримки України передбачатиме надання кредитів на вкрай пільгових умовах. Кошти мають піти на покриття нагальних потреб, відбудову критичної інфраструктури та на попередні заходи з метою післявоєнної відбудови. Але загалом плани все ще обговорюються.
Кредити виділятимуть за умови, що Україна має втілювати подальші реформи у галузі верховенства права, управління, посилення боротьби з відмиванням коштів і корупцією, що сприятиме також її зусиллям задля набуття членства в ЄС.
Очікується, що до кінця поточного року Євросоюз надасть Україні 7,2 мільярда євро фінпідтримки. Утім, розбіжності щодо структури плану призвели до затримки виплат протягом останніх місяців. Держави-члени блоку не дійшли згоди щодо того, чи повинна допомога надаватися у вигляді грантів або пільгових кредитів, як це було досі. Не було єдності й щодо питання обсягу гарантій, які потрібно надати для запозичення коштів на фінансових ринках.
З метою уникнення подібних затримок у майбутньому єврочиновники пропонують використати додаткову "подушку" в бюджеті ЄС як гарантію для залучення коштів.
Будапешт не дає згоди
Останній варіант вимагатиме одностайної підтримки урядів 27 країн-членів ЄС для внесення змін до бюджетних рамок Євросоюзу.