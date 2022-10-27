Відбудова України: хто надасть і куди підуть мільярди

Хоча війна Росії проти України триває, Захід та Київ планують відбудову країни. Експертна конференція в Берліні показала, що готовність виділяти фіндопомогу є, однак хто контролюватиме розподіл коштів незрозуміло.

"Плани на майбутнє, про яке ніхто не знає, коли воно настане". Ось такий заголовок у газеті Süddeutsche Zeitung влучно визначив суть експертної конференції з України, що відбулася у вівторок, 25 жовтня, у Берліні. Війна Росії проти України триває, але провідні країни Заходу вже думають про те, як допомогти Києву відбудувати зруйноване. Організатором форуму виступила Німеччина як країна-голова у групі G7. Окрім семи провідних промислових країн світу, у ній взяли участь керівництво Євросоюзу, міжнародних фінансових інститутів та України. Захід спочатку замислювався не як конференція країн-донорів, а як експертна зустріч для обміну думками. Конкретних фінансових зобов'язань не пролунало, зате окреслився попередній план.

Скільки грошей потрібно Україні на відбудову

Поки що точно можна сказати одне: на відбудову України можуть піти десятки років і знадобляться сотні мільярдів доларів США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у спільній статті для газети Frankfurter Allgemeine назвали це "завданням для поколінь, за виконання якого потрібно братися вже зараз". Так само вони нарекли його новим "планом Маршала", порівнявши з пакетом допомоги США на відбудову країн Західної Європи після Другої світової війни.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц на конференції щодо відбудови України в Берліні Фото: DW

На першій такій конференції на тему відбудови України, проведеній у липні у швейцарському Лугано, Київ озвучив потребу на рівні 750 мільярдів доларів. У вересні Світовий банк, Єврокомісія та Україна оцінили втрати від війни набагато нижче - близько 350 мільярдів. За їхніми оцінками, левова частка припадає на зруйновані житлові будинки (близько 100 мільярдів). Оглядачі звертають увагу на те, що ці розрахунки були зроблені за підсумками перших місяців війни, а вона триває. Тож вони вважають, що реальні потреби можуть бути ближчими до тих 750 мільярдів, про які Київ казав улітку.

Скільки мільярдів і на що потрібно Києву

Потреби України можна розподілити на поточні, що потребують негайних фінансових вливань, а також середньо- та довгострокові.

Києву вже зараз потрібні мільярди на зарплати вчителям, лікарям та військовим, виплати пенсій та відбудову критичної інфраструктури - насамперед енергопостачання. За словами президента Володимира Зеленського, який виступив відеозв'язком, Києву "негайно" потрібно 17 мільярдів доларів. Голова уряду України Денис Шмигаль, який особисто був присутній на форумі, оцінив потреби України в 2023 році від трьох до п'яти мільярдів щомісяця. Зеленський визнав, що дефіцит річного бюджету може становити 38 мільярдів. Це трохи більше за ту суму, яку країни G7 обіцяли виділити Україні цього року (близько 33 мільярдів, дві третини цієї суми вже виплачено). У 2023 році ЄС готовий виділяти щомісяця близько півтора мільярда (18 мільярдів на рік), сказала в Берліні фон дер Ляєн. Це була одна з небагатьох конкретних обіцянок на форумі.

Президент України Зеленський під час включення на конференції у Берліні Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/picture alliance

Надалі гроші планується витратити на будівництво в Україні нових житлових площ, лікарень, шкіл, а також транспортної інфраструктури.

Росія теж заплатить за відновлення України?

Звідки надійдуть гроші - питання відкрите. На форумі у Берліні обговорювали створення єдиної структури, що координуватиме міжнародну допомогу. Очікується, що до кінця року може бути створена спеціальна платформа. Фон дер Ляєн запропонувала заснувати для цього окремий комісаріат у рамках Єврокомісії. А президент України Зеленський - створити спеціальний фонд уже у листопаді.

У якій формі надаватиметься допомога - незрозуміло. Зважаючи на все, більшості країн вигідно, щоб це були пільгові кредити. Київ також пропонує використовувати для відновлення кошти Росії, заморожені на рахунках у західних банках. Це сотні мільярдів. Але це питання навряд чи вирішиться швидко, оскільки вимагатиме складної юридичної перевірки, про що заявив у Берліні канцлер Шольц.

У кого буде вирішальний голос - Брюсселя чи Вашингтона?

Одне з потенційно дражливих питань - розподіл голосів в управлінні майбутнім фондом з відновлення України. Аналітичний центр US GermanMarshall Fund у вересні запропонував, щоб цю структуру очолив представник США, оскільки це покращить шанси залучення інших держав. Левову частку фінансування взяв на себе Євросоюз. Експерти фонду пояснили це тим, що США з відривом лідирують у питанні надання Україні військової допомоги. Вашингтон уже витратив на військову допомогу Києву десятки мільярдів доларів.

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Аргумент на користь активнішої фінансової участі Брюсселя - Україна отримала влітку статус кандидата на вступ до Євросоюзу, тож її майбутнє членство має враховуватись під час відбудови. По суті, це був сигнал інвесторам - гроші на відновлення не пропадуть, а в перспективі залишаться в ЄС.