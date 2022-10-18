ЄС може відновити Україну, не ризикуючи кредитним рейтингом

За оцінкою рейтингової агенції Scope, у найближчі десятиліття Євросоюз може надати Україні до 350 мільярдів євро, не втрачаючи при цьому свого кредитного рейтингу AAA.

Європейський Союз, за оцінкою рейтингової агенції Scope, може фінансувати відновлення зруйнованої війною України, не ризикуючи втратити свій кредитний рейтинг.

"ЄС може витратити сотні мільярдів євро, щоб упоратися з історичним завданням відновлення України, не ставлячи під загрозу свій рейтинг AAA", - цитує дослідження у вівторок, 18 жовтня, інформаційне агентство Reuters.

У ньому зазначається, що обов'язковою умовою цього є надання ЄС статусу привілейованого кредитора, який гарантує повернення грошей навіть у разі державного банкрутства України.

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ЄС може надати Україні до 350 мільярдів євро

На думку експертів Scope, допомога Євросоюзу Україні найближчими десятиліттями може перевищити 100 мільярдів євро, а можливо, її обсяги навіть зростуть до 350 мільярдів євро. Тим самим Україна, якій після війни буде необхідно відновлювати інфраструктуру, може стати найбільшим боржником ЄС, якщо Італія та інші країни-члени Євросоюзу, як і планується, до 2058 року погасять свої кредити з фонду відновлення Next Generation EU, зазначається в документі.

"Така підтримка України призведе до значного збільшення випуску єврооблігацій та ще більше посилить присутність ЄС на ринках капіталу", - впевнений автор дослідження Алвіс Леннг-Юнус. Водночас він вказав на наявність ризиків та побічних ефектів: "Якість активів ЄС погіршуватиметься щонайменше доти, доки не підвищуватиметься кредитоспроможність України".

Агенція Scope оцінює кредитоспроможність України на рівні "CC" із негативним прогнозом, що відображає порівняно високий ризик дефолту. Якщо країні нададуть 350 мільярдів євро, їй доведеться виплачувати Брюсселю щорічно близько 10 мільярдів протягом чотирьох десятиліть, зазначається в дослідженні.

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