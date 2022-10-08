ВВП України за дев'ять місяців впав на 30 відсотків

При падінні ВВП України за дев'ять місяців на 30 відсотків у вересні зафіксували рекордний ріст обсягів експорту від початку повномасштабної війни. Однак дії РФ продовжують стримувати стабілізацію економіки.

Міністерство економіки України оцінює падіння внутрішнього валового продукту (ВВП) за підсумками перших трьох кварталів (січня - вересня) 2022 року в 30 відсотків. Про це у суботу, 8 жовтня, повідомляється на сайті мінекономіки.

У міністерстві зазначають, що економічна ситуація в країні залишається доволі складною та напруженою, але контрольованою, що "віддзеркалюється і на поведінці та активності економічних агентів, які за підтримки уряду продовжують демонструвати високі адаптаційні здібності".

Позитивні економічні чинники

В останні місяці покращується динаміка транспортних перевезень, як через зростання експорту аграрної продукції морським транспортом, так і через нарощування перевезень вантажів залізницею. Завдяки "зерновій угоді", за серпень-вересень через порти Одещини експортували 5,5 мільйона тон агропродукції. "У вересні, в порівнянні з серпнем, кількість експортованої продукції зросла у понад два рази, а кількість суден, які вийшли з портів, - майже втричі", - наголошують в мінекономіки.

За вересень обсяг українського експорту у грошовому еквіваленті виріс більше ніж на 23 відсотки у порівнянні з серпнем, що стало рекордним значенням від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також у вересні стабілізувалися ціни на пальне за рахунок налагодження логістичних ланцюгів постачання нафтопродуктів і диверсифікації постачальників. Це врівноважило внутрішній ринок та сприяло зниженню тиску інфляції на економіку. Стабілізації також сприяло падіння зовнішніх цін, особливо на енергоносії. "За даними Світового банку ціни на нафту у вересні 2022 року порівняно з серпнем 2022 року скоротилися на 8,6 відсотка, на газ (середня ціна країн Європи) - на 15,6 відсотка. На залізну руду - на 8,3 відсотка, на базові метали - на 5,3 відсотка", - зауважують в міністерстві.

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Негативні чинники

Основним негативним фактором, окрім війни, у вересні стала погода. Через затяжні дощі скоротився темп збору зернових - за місяць їх зібрали менше на мільйон тонну порівнянні з серпнем.

Серед суттєвих проблем, які створюють для економіки окупанти, в міністерстві виділили періодичні відключення Запорізької атомної електростанції від української енергетичної системи. Це змушувало перерозподіляти навантаження між іншими учасниками енергосистеми та чинило на неї суттєвий тиск.

Обстріли російською армією української території також чинять тиск на настрої бізнесу і логістику. Продовження воєнних дій, руйнування виробничих потужностей, інфраструктури та житлових будинків стримує подальший розвиток та відтерміновує активну відбудову, наголошують в міністерстві.

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