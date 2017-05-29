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Міністерство економіки України - один із центральних органів виконавчої влади України.
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Новини
7 год. тому
7 год. тому
Київ чекає понад 20 млрд доларів міжнародної допомоги у 2023
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Докладно
Як безробітні працюють на суспільно-корисних роботах
Як безробітні працюють на суспільно-корисних роботах
Уряд створив програму "Армія відновлення", щоб долучати безробітних до суспільно-корисних робіт. Що це за роботи?
Економіка
18.11.2022
18 листопада 2022 р.
06:30 хв.
Хто в Україні найбільше ухиляється від сплати податків
Хто в Україні найбільше ухиляється від сплати податків
Про наймасштабніші схеми ухилення від сплати податків в Україні - в інтерв'ю DW з економістом Володимиром Дубровським.
Економіка
02.12.2021
2 грудня 2021 р.
Bosch має намір запустити виробництво в Україні
Bosch має намір запустити виробництво в Україні
Наразі Bosch шукає місце для розміщення виробництва електроінструментів в Україні.
Політика
09.09.2021
9 вересня 2021 р.
ВР схвалила в першому читанні проєкт держбюджету на 2020 рік
ВР схвалила в першому читанні проєкт держбюджету на 2020 рік
Схвалений депутатами ВР проєкт держбюджету базується на весняному макропрогнозі міністерства економіки.
Політика
18.10.2019
18 жовтня 2019 р.
Україна готова до консультацій з Росією в рамках СОТ
Україна готова до консультацій з Росією в рамках СОТ
Міністерство економіки України вважає вимогу Росії про проведення консультацій у рамках СОТ кроком тиску на Україну.
Економіка
29.05.2017
29 травня 2017 р.
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