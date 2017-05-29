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Міністерство економіки України

Тема

Міністерство економіки України - один із центральних органів виконавчої влади України.

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Новини

7 год. тому

Київ чекає понад 20 млрд доларів міжнародної допомоги у 2023

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Як безробітні працюють на суспільно-корисних роботах

Як безробітні працюють на суспільно-корисних роботах

Уряд створив програму "Армія відновлення", щоб долучати безробітних до суспільно-корисних робіт. Що це за роботи?
Економіка18 листопада 2022 р.06:30 хв.
Чоловік на тлі купюр євро приклав палець до рота (символічне фото)

Хто в Україні найбільше ухиляється від сплати податків

Хто в Україні найбільше ухиляється від сплати податків

Про наймасштабніші схеми ухилення від сплати податків в Україні - в інтерв'ю DW з економістом Володимиром Дубровським.
Економіка2 грудня 2021 р.
Bosch має намір випускати електроприлади в Україні

Bosch має намір запустити виробництво в Україні

Bosch має намір запустити виробництво в Україні

Наразі Bosch шукає місце для розміщення виробництва електроінструментів в Україні.
Політика9 вересня 2021 р.
Верховна Рада України

ВР схвалила в першому читанні проєкт держбюджету на 2020 рік

ВР схвалила в першому читанні проєкт держбюджету на 2020 рік

Схвалений депутатами ВР проєкт держбюджету базується на весняному макропрогнозі міністерства економіки.
Політика18 жовтня 2019 р.
Україна готова до консультацій з Росією в рамках СОТ

Україна готова до консультацій з Росією в рамках СОТ

Україна готова до консультацій з Росією в рамках СОТ

Міністерство економіки України вважає вимогу Росії про проведення консультацій у рамках СОТ кроком тиску на Україну.
Економіка29 травня 2017 р.