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ЕкономікаУкраїна

Як безробітні працюють на суспільно-корисних роботах

Анна Філь
4 год. тому

Через війну в Україні суттєво зросло безробіття. На одну вакансію в середньому по вісім претендентів. Уряд створив програму "Армія відновлення", щоб долучати безробітних до суспільно-корисних робіт. Що це за роботи й чи можна від них відмовитися?

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