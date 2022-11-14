Як безробітні працюють на суспільно-корисних роботах

ЕкономікаУкраїнаЯк безробітні працюють на суспільно-корисних роботахTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoЕкономікаУкраїнаАнна Філь4 год. тому4 год. томуЧерез війну в Україні суттєво зросло безробіття. На одну вакансію в середньому по вісім претендентів. Уряд створив програму "Армія відновлення", щоб долучати безробітних до суспільно-корисних робіт. Що це за роботи й чи можна від них відмовитися?https://p.dw.com/p/4JlM8Реклама