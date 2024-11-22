В уряді розповіли, як отримати "тисячу від Зеленського"

Подати заявку на участь у програмі "Зимова єПідтримка" можна буде з початку грудня, а витратити гроші - до кінця 2025 року. В мінекономіки розповіли про всі способи, як можна отримати виплату.

Одноразову державну допомогу "Зимова єПідтримка" в розмірі 1000 гривень, ініційовану президентом Володимиром Зеленським, зможуть отримати українці, які перебувають на території країни. Прийом заявок на отримання допомоги розпочнеться на початку грудня, а діятиме вона упродовж грудня 2024 - лютого 2025 року. Витратити гроші можна буде до кінця 2025 року. В міністерстві економіки у п'ятницю, 22 листопада, розповіли про всі способи, як можна буде отримати виплату.

Як отримати виплату

Отримати допомогу можна за допомогою мобільного застосунку "Дія" та картки "Національний кешбек", яку потрібно відкрити у одному із запропонованих банків.

У застосунку "Дія" у розділі "Сервіси" потрібно активувати картку "Національного кешбеку" і обрати у застосунку послугу "Зимова єПідтримка". Надалі потрібно подати заявку на отримання грошей і чекати зарахування "тисячі від Зеленського".

Як зазначили в мінекономіки, відкриття та обслуговування картки "Національний кешбек" є безкоштовним, а після надходження 1000 гривень жодних податків стягуватися не буде.

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Отримати гроші через "Укрпошту"

Пенсіонери та люди з інвалідністю першої та другої груп, які отримують виплати через "Укрпошту", зможуть так отримати і "Зимову єПідтримку", йдеться у повідомленні. Перелік тих, хто може отримати гроші таким чином, формує міністерство соціальної політики, і ці люди не зможуть подати заявку через "Дію".

Витратити гроші вони зможуть також через "Укрпошту" - на оплату комунальних послуг чи придбання товарів українського виробництва.

Допомогу зможуть отримати діти

"Зимова єПідтримка" призначена не лише дорослим, а й дітям, тож один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію", пояснили в мінекономіки.

Законні опікуни неповнолітніх дітей, люди у яких через релігійні вірування відсутній ідентифікаційний код, або ж старші люди, старші 65 років, у яких немає застосунку "Дія", зможуть звернутися за виплатою допомоги в один з банків-партнерів програми. Банк відкриє отримувачу картку "Національний кешбек", на яку надійде допомога, уточнили в мінекономіки.

Як можна витратити "тисячу від Зеленського"

Отримані гроші можна буде направити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів та книг, медичні послуги, освіту, а також на транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо.

Також передбачена можливість витратити гроші на благодійність, задонатити на Збройні сили України або придбати військові облігації. Але зняти готівку з картки "Національний кешбек" не можна, додали в мінекономіки.

Витратити гроші можна буде як онлайн, так і офлайн, але лише на вказані категорії витрат.

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