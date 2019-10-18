Bosch має намір запустити виробництво в Україні

Німецький концерн Bosch має намір розмістити в Україні потужності з виробництва електроінструментів і наразі вивчає варіанти локацій. Про це повідомив у четвер, 9 вересня, президент групи Bosch в Україні, Росії, Білорусі, Центральній Азії, Монголії та Кавказі Штеффан Гоффманн (Steffan Hoffmann) за підсумками зустрічі з першим віцепрем'єром - міністром економіки Олексієм Любченком у Києві.

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"Україна для нас - цікавий і важливий регіон для інвестування. Маємо серйозні наміри організувати тут потужності з виробництва електроінструменту", - наводить пресслужба українського міністерства економіки слова Гоффманна.

"Наразі у процесі дослідження локація для виробництва, аналіз близькості ринків збуту, кваліфікованої робочої сили та організаційні питання", - додав представник німецького концерну.

Під час зустрічі сторони обговорили преференції для великих інвесторів, а також важливі для України напрями розвитку економіки у сферах декарбонізації, "зеленої" енергетики, накопичення енергії.

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