Концерн Bosch відкрив у Дрездені завод з виробництва напівпровідників

Німецький концерн Bosch, що серед іншого виробляє комплектуючі для автомобільної промисловості, у понеділок, 7 червня, відкрив у Дрездені високотехнологічний завод з виробництва напівпровідників. За словами глави концерну Bosch Фолькмара Деннера (Volkmar Denner), самостійна розробка і виробництво напівпровідників є для його підприємства стратегічно важливою галуззю.

Очікується, що на новому заводі Bosch широко застосовуватимуться технології "інтернету речей" і штучного інтелекту, за допомогою яких збиратимуть дані про виробничі процеси і аналізуватимуть їх з метою оптимізації. Саме в технологіях штучного інтелекту керівництво німецького концерну бачить майбутнє промислового виробництва.

Напівпровідники як основа для новаторських технологій

Передові технології на озброєнні концерну Bosch відзначила і канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), яка взяла участь в церемонії відкриття нового заводу в режимі відеозв'язку. За її словами, завод Bosch в Дрездені є "наочним прикладом виробництва майбутнього", а напівпровідники являють собою "основу практично для будь-якої новаторської технології".

Меркель наголосила, що уряд ФРН спільно з керівництвом ЄС планує продовжувати підтримувати різні програми в галузі мікроелектроніки.

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Під час пандемії COVID-19 автоіндустрія особливо потерпала через перебої в поставках мікрочіпів. У виробництві комп'ютерів та електроніки також не вистачало напівровідників.

На будівництво нового заводу концерн отримав близько 140 мільйонів євро у вигляді субсидії від федерального міністерства економіки. За словами представників Bosch, ця сума згодом збільшиться до 200 мільйонів євро.