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Олексій Любченко

Олексій Любченко - український державний службовець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олексій Любченко".

Олексій Любченко очолив міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України в травні 2021 року. Раніше Любченко обіймав посаду керівника Податкової служби, працював радником голови Державної фіскальної служби, був директором департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Верховна Рада звільнила п'ятьох міністрів

Верховна Рада звільнила п'ятьох міністрів 03.11.2021

Рада підтримала відставку міністрів екології Романа Абрамовського, реінтеграції Олексія Резнікова, економіки Олексія Любченка, стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та міністра оборони Андрія Тарана.

Міністр економіки України Олексій Любченко подав у відставку

Міністр економіки України Олексій Любченко подав у відставку 02.11.2021

У відставку подав перший віцепрем'єр-міністр України, міністр економіки України Олексій Любченко. Ймовірно, його посаду обійме заступниця керівника Офісу президента України Юлія Свіріденко.
Bosch має намір запустити виробництво в Україні

Bosch має намір запустити виробництво в Україні 09.09.2021

Наразі німецька компанія Bosch вивчає варіанти локацій для розміщення виробництва електроінструментів в Україні.

Олексій Любченко очолив мінекономіки України

Олексій Любченко очолив мінекономіки України 20.05.2021

Парламент проголосував за призначення Олексія Любченка міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.
Рада призначила Олександра Кубракова міністром інфраструктури

Рада призначила Олександра Кубракова міністром інфраструктури 20.05.2021

Колишній голова "Укравтодору" Олександр Кубраков став міністром інфраструктури України. "За" його кандидатуру проголосували 284 народних депутати.
Глава ДПС: За три роки з України вивели 22 мільярди доларів

Глава ДПС: За три роки з України вивели 22 мільярди доларів 19.10.2020

"Шановані люди" вивели з України за три роки понад 22 мільярди доларів. Зокрема, 5 мільярдів - на Кіпр та 4 мільярди - до Великобританії, розповів голова податкової служби Олексій Любченко.
Державну податкову службу України очолив Олексій Любченко

Державну податкову службу України очолив Олексій Любченко 29.04.2020

Головою Державної податкової служби України на період карантину призначено Олексія Любченка.