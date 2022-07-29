ВВП України у другому півріччі впаде на понад третину - НБУ

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) у третьому та четвертому кварталах 2022 року сповільниться до 37,5 відсотка у порівнянні з другим кварталом цього року, коли цей показник становив 39,3 відсотка. Про це йдеться в інфляційному огляді на сайті НБУ від четверга, 28 липня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Також НБУ прогнозує, що у першому кварталі 2023 року ВВП також зменшиться на 19 відсотків, а з другого кварталу економіка почне відновлення - з "плюс" 17,5 відсотка у другому кварталі, 13,2 відсотка у другому та 12,3 відсотка у четвертому.

Загалом, на думку Нацбанку, за цей рік показник падіння ВПП очікується у 33,4 відсотка. У 2023 він може зрости на 5,5 відсотка та на 4,9 відсотка - у 2024.

Як зазначають у НБУ, у цей базовий помірно-оптимістичний прогноз закладається повноцінне відновлення роботи чорноморських портів України з початку 2023 року, а також продовження активної міжнародної фінансової підтримки України у розмірі 13 мільярдів доларів у 2023 та 2024 роках.

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Якщо ж війна затягнеться

НБУ має й альтернативний сценарій, згідно з яким у разі затягування війни на весь 2023 рік, ВВП зросте лише на два відсотки за інфляції 19,5 відсотка. Міжнародні резерви при цьому скоротяться до 9,8 мільярда доларів. Натомість Нацбанк вважає, що навіть за продовження блокування портів, обсяг міжнародної допомоги залишиться тим самим.

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НБУ очікує зниження рівня падіння безробіття до кінця року

Падіння економіки призвело до різкого зростання рівня безробіття в Україні, йдеться в інфляційному огляді НБУ. У другому кварталі цього року він становить 35 відсотків. Натомість до кінця року НБУ очікує, що цей показник знизиться до 28,9 відсотка завдяки відновленню економіки та зростанню попиту на робочу силу. Проте у Нацбанку зазначають, що навіть після завершення активних бойових дій, рівень безробіття знижуватиметься повільно через довгострокові наслідки війни.

НБУ також чекає зниження номінальної зарплати в Україні у 2022 році на 12 відсотків, а з урахуванням інфляції - на 27 відсотків.

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