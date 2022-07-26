Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив свій прогноз зростання світової економіки на 2022 рік - до 3,2 відсотка, що на 0,4 відсоткових пункта (в.п.) менше, ніж прогнозувалося у квітні, й на 1,2 в.п. менше, ніж очікувалося у січні. Такі дані опубліковано в липневому прогнозі фонду, який має назву "Похмурий і більш невизначений".

Нові потрясіння

У Фонді наголошують, що після відновлення 2021 року послідували більш похмурі події цьогоріч, "коли ризики почали матеріалізуватися". Світове виробництво в другому кварталі 2022 року скоротилося через спад у Китаї та РФ, тоді як споживчі витрати в США перевершили очікування.

"Світову економіку, ослаблену пандемією, вдарили нові потрясіння: вища, ніж очікувалося, інфляція у світі (особливо в Сполучених Штатах і основних економіках Європи), що призвело до жорсткіших фінансових умов; гірше, ніж очікувалося, уповільнення в Китаї через спалахи COVID-19 і карантини; і подальші негативні наслідки війни в Україні", - йдеться у звіті.

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Так, прогноз щодо економіки США погіршився на 1,4 в.п. до 2,3 відсотка. Це пов'язано з повільнішим зростанням на початку цього року, зниженням купівельної спроможності домогосподарств і посиленням грошово-кредитної політики.

У Китаї карантинні обмеження та криза у сфері нерухомості призвели до перегляду темпів зростання на 1,1 в.п. - до 3,3 відсотка.

У Європі значне зниження прогнозу відображає наслідки війни в Україні та посилення грошово-кредитної політики. Зокрема, для Єврозони МВФ очікує, що зростання буде на 0,2 відсоткового пункта нижчим за квітневий прогноз на рівні 2,6 відсотка.

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Прогноз глобальної інфляції підвищили за рахунок цін на продовольство і енергоносії, а також дисбалансів, що зберігаються між попитом і пропозицією. Очікується, що цьогоріч інфляція досягне 6,6 відсотка в країнах з розвиненою економікою і 9,5 відсотка в країнах з ринком, що формується, і країнах, що розвиваються - йдеться про підвищення прогнозу на 0,9 і 0,8 відсоткових пункта відповідно.

Основні подальші ризики

Основними ризиками подальшого уповільнення економічного зростання МВФ вважає: припинення імпорту газу в ЄС з Росії через війну в Україні; прискорення інфляції; посилення боргової кризи в країнах, що розвиваються; нові спалахи COVID-19 та локдауни; уповільнення торгівлі через геополітичні ризики.

В альтернативному сценарії прогнозу, за якого ці ризики матеріалізуються, зростання світового ВВП загальмується до 2,6 відсотка та 2 відсотків у 2022 та 2023 роках відповідно.