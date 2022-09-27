Експорт морем з України у вересні досяг піку з початку війни

За день одразу 9 балкерів вирушили з портів Великої Одеси з 345 тисячами тонн агропродукції на борту, серед них найбільший зерновоз від моменту "зернової угоди".

За час дії Стамбульських зернових домовленостей український порт залишив найбільший зерновіз - судно класу кейпсайз Maran Excellence із 115 тисячами тонн агропродукції на борту. У вівторок, 27 вересня, це судно разом з вісьмома іншими вийшло з портів Великої Одеси. Ці дев'ять балкерів вивезли 345 тисяч тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, повідомило міністерство інфраструктури України у Facebook. Одне з суден везе на борту 27,3 тисячі тонн української пшениці для Тунісу, йдеться в повідомленні.

Кейпсайз - клас вантажних морських суден вантажопідйомністю понад 150 тисяч тонн, які зазвичай перевозять вугілля, руду та інші сировинні товари. Вони надто великі для проходу через Суецький чи Панамський канали, тому для трансокеанічного транзиту вони мають обходити мис Доброї Надії чи мис Горн, нагадує відомство.

Читайте також: Путін хоче обговорити з Ердоганом обмеження експорту зерна з України

Експорт з України зростає

Тим часом заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка повідомив про значне зростання обсягів експорту морським транспортом з України за 25 днів вересня. За його даними, обсяги вивозу вже перевищили 4 мільйони тонн, повідомив. "У вересні експорт морським транспортом вже перевищив 4 мільйони тонн. Це найбільший показник з березня", - написав посадовець у Facebook.

Зернова угода

22 липня Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з Організацією Об'єднаних Націй щодо відновлення експорту українського зерна Чорним морем. Вони діятимуть 120 днів із можливістю подовження та передбачають створення безпечних маршрутів або "зернових коридорів" у Чорному морі. Експорт відбувається з трьох портів: "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний". Судна в цих портах і коридорах не можуть бути атаковані.

Читайте також: Місяць зернової угоди: невизначеність залишається

Однак уже наступного дня РФ завдала ракетний удар по Одеському морпорту. Українське міністерство закордонних справ назвало атаку "плювком" президента РФ Володимира Путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррішу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану. Втім, тодійшній удар не скасував угоди.

27 липня в Стамбулі відкрили Спільний координаційний центр. У ньому під керівництвом ООН працюють представники України, Росії та Туреччини. Вони стежать за експортом зерна та виконанням угод.

1 серпня на експорт вийшло перше судно з українським зерном від початку війни РФ проти України. Розблокування вивозу агропродукції є важливим для України, адже дозволить отримувати мінімум один мільярд доларів доходів на місяць, а фермери матимуть змогу провести посівну кампанію на наступний сезон. Також експорт української агропродукції уможливить уникнути загрози голоду або масового недоїдання в багатьох країнах світу.