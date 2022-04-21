Збитки економіки України від війни перевищили 500 мільярдів доларів

Наразі збитки економіки України від війни, розв'язаної проти нею Росією, вже перевищують 500 мільярдів доларів, повідомили представники української влади на різних майданчиках 21 квітня.

"Внаслідок дій агресора економіка України зазнала значних збитків. Ми підрахували: станом на сьогодні ми можемо говорити про збитки в понад 560 мільярдів доларів", - сказав на брифінгу в Києві заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга.

Україна потребує до семи мільярдів доларів щомісячно

Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на сесії Світового банку розповів, що для підтримання економіки Україна щомісячно потребує до семи мільярдів доларів, а для післявоєнного відновлення потребуватиме ще сотень мільярдів.

Він окреслив кроки, які, на його думку, необхідні негайно, зокрема, виключення Росії з усіх міжнародних фінансових інституцій та запровадження спеціального податку за війну на всі торговельні операції з РФ, які ще не заблоковані, щоби використати ці кошти на відновлення України.

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Україна оцінює потреби на післявоєнну відбудову в 600 мільярдів доларів

У свою чергу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внутрішній валовий продукт цьогоріч може впасти від 30 до 50 відсотків, і оцінив щомісячні фінансові потреби країни в чотири-п’ять мільярдів доларів потягом найближчих пів року.

"У довгостроковій перспективі відбудова та відновлення України буде коштувати щонайменше 600 мільярдів доларів", - написав він у Telegram і додав, що уряд разом зі світовими експертами вже розробляє такий план відновлення.

Він також повідомив, що 21 квітня український міністр фінансів Сергій Марченко підписав зі Світовим банком угоду про надання Україні гранту в розмірі 88,5 мільйона євро з Цільового фонду на політику розвитку в сфері економічного відновлення.

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Україна хоче відновлюватись за заморожені кошти РФ

Тим часом міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що Україна працює з групою міжнародних юристів над механізмом використання заморожених російських коштів для компенсації збитків від військового вторгнення РФ. За його словами, загальна вартість збитків України від війни оцінюється в 500 мільярдів доларів, і приблизно стільки ж російських коштів заморожені в світі, зокрема в США, Великобританії, країнах Європейського Союзу.

Малюська зазначив, що на думку юристів, які займаються цим питанням, найшвидшим рішенням було б ухвалення різними державами законів, що дозволили би використання заморожених активів на потреби України. "Це потребує певного рівня мужності та політичної волі від кожної країни", - зауважив міністр.

